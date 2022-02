Grupo de Estudos de Reprodução Animal da UEL recebe inscrições

O GRA (Grupo de Estudos de Reprodução Animal) está com inscrições abertas até dia 19, por meio da página de PROEX (Eventos da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade). As atividades se iniciam no dia 14 de fevereiro, às 19 horas, via Google Meet. O grupo repetirá os encontros sempre às segundas-feiras, no mesmo horário. As inscrições são gratuitas.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O GRA é coordenado pelo professor Fábio Morotti, do Departamento de Clínica Veterinária/ CCA (Centro de Ciências Agrárias), e é exclusivo para participação de estudantes e profissionais de Medicina Veterinária (graduandos, pós-graduandos, professores e veterinários). Tem por objetivo abordar assuntos relevantes sobre reprodução animal, com foco em grandes animais, para proporcionar conhecimento técnico e científico aos profissionais e estudantes da área.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





É dividido em três modalidades: palestras, apresentadas por profissionais do mercado e professores; apresentação e discussão de casos clínicos por participantes do grupo; e roda de conversa, com a participação de dois ou três profissionais.





Para este semestre, estão previstos os módulos Afecções reprodutivas, Obstetrícia e Neonatologia. O grupo tem carga horária de 20 horas. Os estudantes receberão certificado emitido pela PROEX.





Patrocinadores – O GRA busca patrocinadores para investir no grupo de estudos. Empresas e demais interessados em patrocinar podem entrar em contato pelo e-mail do grupo: [email protected].