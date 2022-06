Guarda Municipal de Londrina: inscrições para concurso são prorrogadas até 7 de julho

A Prefeitura de Londrina estendeu o prazo de inscrições do Concurso Público para Guarda Municipal (Edital n° 76/2022), para o dia 7 de julho. Antes o prazo era 4 de julho. A secretária municipal de Recursos Humanos, Juliana Faggion Bellusci, esclareceu que a medida foi tomada para ampliar o período para pagamento da taxa.

A secretária enfatizou que os interessados nas vagas não deixem para o último dia. “Apesar de termos prorrogado alguns dias, ela é feita única e exclusivamente pela internet. Se deixar para o último dia pode acontecer algum problema de conexão, com o computador, e não encontrar um local para se inscrever a tempo."

Inicialmente, o edital prevê o preenchimento de 35 vagas, incluindo as reservas especiais para afro-brasileiros e pessoas com deficiência (PCD), mais cadastro de reserva. O edital completo e o link de inscrições podem ser acessados por meio do Portal da Prefeitura, na página de Concursos, e pelo site da Cops-UEL ( Coordenadoria de Processos Seletivos da Universidade Estadual de Londrina).





Com carga horária semanal de 36 horas na função de Serviço da Guarda Civil Municipal, a remuneração oferecida pelo concurso é de R$ 3.364,77. Esse valor é composto por salário básico de R$ 1.959,52 mais complemento salarial, Gratificação de Risco de Vida, auxílio alimentação e assiduidade.





