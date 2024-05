Inscrições para vagas de portador de diploma na UEL são prorrogadas

A Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops) e a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da UEL prorrogaram, nesta segunda-feira (27), o prazo de inscrições para Portador de Vaga de Curso Superior (PDCS) para o preenchimento de vagas remanescentes no Vestibular 2024. Segundo o Edital Prograd/Cops nº 029/2024 , a prorrogação vai até às 17h do dia 10 de junho. A UEL oferece 273 vagas em diferentes cursos de graduação, como Arquivologia (30), Matemática (14) e Química (10), entre outros (confira lista completa abaixo), para quem já terminou uma graduação e deseja estudar novamente.





O pagamento da taxa pode ser feito até o dia 11 de junho. No dia 28 de junho, será publicada a lista dos candidatos aprovados no processo. A pré-matrícula dos novos estudantes deve ser feita entre os dias 28 de junho, a partir das 18h, e 3 de julho. Mais informações sobre o processo estão disponíveis no edital.

O candidato interessado deverá preencher um formulário eletrônico, disponível no site da Cops , e anexar a documentação discriminada no edital, junto com o Histórico Escolar do Curso Superior Concluído. O valor da inscrição é de R$84,00.





O início das aulas do primeiro semestre de 2024 da Graduação UEL está marcado para o dia 17 de junho.

Confira o quadro com as vagas disponíveis e seus respectivos cursos abaixo:

