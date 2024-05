Jovens mães voltam a estudar, mas têm dificuldades com machismo e excesso de demandas

A necessidade de cuidar dos filhos e da casa são as principais dificuldades enfrentadas pelas mães que decidem voltar a estudar. Por essa razão, as matrículas para cursos de formação de adultos sempre tiveram um perfil majoritariamente mais velho.



Quem entrasse em uma sala de aula de EJA (Educação de Jovens e Adultos) até o início dos anos 2000, se depararia com senhoras e senhores idosos, geralmente vindos do campo e em busca de educação escolar. Hoje, a EJA muda para atender um novo público: mães jovens que decidiram voltar a estudar.

"O perfil dos estudantes de EJA está mudando. Quando a gente olha para a média de idade dos alunos, 27 anos, é baixo", diz Roberta Panico diretora-executiva da Roda Educativa, organização não governamental que milita por uma educação pública, gratuita e de qualidade, a partir de dados do Censo Escolar 2023.





Ela associa o rejuvenescimento da modalidade a uma trajetória de fracasso escolar.

"O país ainda tem muito problema com repetência de estudantes, com o abandono por conta do trabalho e com a gravidez precoce, então a EJA se tornou a forma que essas estudantes encontram para voltar à escola", completa.





Lissandra Cassiano, tem 31 anos e teve a primeira filha aos 15 anos. Estudava de manhã, já que seu primeiro marido, pai de sua primeira filha, tinha comportamentos machistas e acreditava que o ensino noturno não era "ambiente para uma mulher casada".

Um dia, sua filha teve febre na mesma data em que ela teria uma prova na escola. Para não faltar, pediu ao pai da menina que a levasse ao médico. Ele recusou. Depois de fazer a avaliação e ir com a filha ao hospital, ela concluiu que o relacionamento não teria futuro e decidiu se separar.





Ao saber disso, o ex-marido parou de pagar a babá que ajudava Cassiano. Ela teve que estudar à noite, através do EJA. Os avós dela, que na prática eram seus pais adotivos, a incentivaram a estudar, embora tivessem baixa educação formal, mas ela era responsável por cuidar da casa, dos avós e de sua filha.

Depois de concluir o ensino médio, Cassiano quis cursar pedagogia por uma vontade de entender porque a educação é sempre negligenciada, apesar de todos os governos afirmarem que ela é prioridade.





Na graduação ela ficou grávida novamente. Se separou do segundo marido, porque, segundo ela, ele não era comprometido com o auxílio nas tarefas domésticas e no cuidado com a filha. O trabalho com o qual concluiu sua graduação foi sobre mães que, como ela, voltaram a estudar. "O machismo e a falta de apoio e a divisão sexual do trabalho do cuidado são traços característicos na trajetória dessas mulheres", diz.

