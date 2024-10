Justiça aceita recurso da AGU e libera notas dos candidatos do bloco 4 no CNU

A Justiça Federal aceitou recurso da AGU (Advocacia-Geral da União) e liberou as notas das provas dos candidatos que concorrem às 971 vagas do bloco 4, de trabalho e saúde do servidor, no CNU (Concurso Nacional Unificado).



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





As notas podem ser consultadas na área do candidato, no site do CNU ou da Fundação Cesgranrio, organizadora da seleção, no seguinte link: https://cpnu.cesgranrio.org.br/login.



Após as análises dos recursos, a Fundação Cesgranrio decidiu que apenas uma questão do bloco seria anulada. Com isso, todos os candidatos ganham o mesmo ponto.

Publicidade



O prazo para entrar com recurso, no caso dos candidatos do bloco 4, é diferente dos demais, porque o acesso ao resultado foi liberado apenas no fim da tarde desta terça-feira (8). Os demais conseguiram visualizar sua situação pela manhã, a partir das 10h.



Para conferir os resultados, é necessário ter senha no Portal do Gov.br. O envio dos títulos deverá ocorrer nos dias 9, 10 e 11, por meio de foto ou PDF no site do concurso.

Publicidade



COMO CONFERIR AS NOTAS



- Acesse o site https://www.gov.br/gestao/pt-br/concursonacional

- Na página inicial, clique em "Área do Candidato", onde se lê "cartão de confirmação, resumo da inscrição, solicitações, perguntas frequentes, etc"

- Depois, clique em "Entrar com gov.br"

- Informe o CPF e clique em "Continuar"

- Digite sua senha e vá em "Entrar"

- Selecione "Área do Candidato" e vá para a aba "Resultados e Convocações"

Publicidade



COMO RECORRER DA NOTA



- Acesse o site https://www.gov.br/gestao/pt-br/concursonacional

- Na página inicial, clique em "Área do Candidato", onde se lê "cartão de confirmação, resumo da inscrição, solicitações, perguntas frequentes, etc"

- Depois, clique em "Entrar com gov.br"

- Informe o CPF e clique em "Continuar"

- Digite sua senha e vá em "Entrar"

- Selecione "Área do Candidato"

- Vá para a aba "Interposição de Recursos"



NOVO CALENDÁRIO DO CNU PARA CANDIDATOS DO BLOCO 4

Evento - Data

Interposição de eventuais pedidos de revisão das notas da discursiva - 9 e 10 de outubro de 2024

Envio dos títulos - 09, 10 e 11 de outubro de 2024