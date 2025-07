Mãe destaca desenvolvimento da filha com Down após projeto de natação da UEL

Foi uma torção na tíbia a responsável por Ana Clara Werner, de 11 anos, tornar-se aluna do projeto Natação Para Todos. A torção exigia a prática de um exercício físico que trabalhasse a rotação da parte inferior do corpo. Por isso, Kellen Cristina Werner, 39 anos, mãe de Ana Clara, inscreveu a filha no projeto desenvolvido na UEL (Universidade Estadual de Londrina). Isso foi em 2017, quando a menina tinha apenas 3 anos de idade.





A prática da natação contribui para o fortalecimento do sistema imunológico, prevenção de doenças respiratórias, melhora na coordenação motora e da capacidade cardiorrespiratória. Kellen Cristina relata que a filha, diagnosticada com Síndrome de Down, teve um salto de desenvolvimento por conta do projeto.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Segundo a mãe, a filha teve melhora na saúde, inclusive na redução dos sintomas de doenças respiratórias e na prevenção da obesidade. “O legal é que a Natação para Todos se adapta de acordo com a necessidade de cada aluno, respeitando o tempo de cada um", comenta Kellen Cristina. Ao longo desses oito anos de natação, além da melhora na saúde, Ana Clara desenvolveu habilidades como nado e mergulho.





O projeto atende 63 crianças e adolescentes, de 2 a 18 anos, com deficiência motora, intelectual, visual, auditiva, múltipla ou TEA (Transtorno do Espectro Autista). Os alunos desenvolvem na natação suas habilidades motoras e cognitivas, oferecendo uma maior liberdade de movimento e impactando positivamente a autonomia dessas crianças e adolescentes.

Publicidade





Para Kellen Cristina, o mais surpreendente do projeto é o cuidado, carinho e dedicação não só da coordenadora do projeto, mas de todos os professores e integrantes. “É de um cuidado incrível. Eu sou muito grata à Márcia [coordenadora geral] porque ela realmente faz por amor, por tentar fazer a diferença neste mundo."





“Natação para todos” é desenvolvido pela UEL, projeto de extensão existente há 18 anos, coordenado pela professora Márcia Greguol.

Publicidade





A iniciativa oferece aulas gratuitas de natação para crianças e adolescentes de 2 a 18 anos, priorizando aqueles em situação de vulnerabilidade social. As atividades ocorrem três vezes por semana nas piscinas da UEL, no campus universitário, proporcionando um ambiente seguro e acolhedor mesmo durante o inverno.

Publicidade





Serviço





Local: CEFE, Rodovia Celso Garcia Cid, PR-445, Km 380 - Campus Universitário

Publicidade

Horários: Terças-feiras de manhã, 8h30 às 9h15 e das 9h15 às 10h / Terças e Quintas-

feiras de tarde das 13h15 às 14h

Publicidade





*Texto produzido pela estudante Giulia Britto Gonçalves para a disciplina de Assessoria de

Imprensa 2, do curso de Jornalismo da Universidade Estadual de Londrina (UEL), sob a

supervisão do professor Reinaldo Zanardi