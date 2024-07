MEC alerta para golpes e reforça que inscrição no Prouni é gratuita

GOLPE

Antes de ser derrubado, o site falso solicitava a inserção de dados do candidato para então direcioná-lo a uma mensagem falsa que dizia ser necessário o pagamento da taxa de inscrição de R$ 100 para finalizar o cadastro no programa.

A mensagem do golpe ainda ameaçava o inscrito de ser desclassificado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano e de todas as futuras edições, caso não pagasse o valor.

No entanto, a cobrança de qualquer valor para inscrição no Prouni é indevida e ilegal.



Inscrições para o ProUni começam nesta terça-feira Começam nesta terça-feira (23) às inscrições para o processo seletivo do ProUni (Programa Universidade para Todos) do segundo semestre de 2024.





