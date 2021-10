MEC lança campanha sobre cursos gratuitos para educadores em plataforma virtual

O MEC (Ministério da Educação) vai veicular nesta sexta-feira (15) uma campanha publicitária sobre o Avamec, o Ambiente Virtual de Aprendizagem do MEC, em comemoração ao Dia do Professor.

Em 2021, o foco será nos cursos gratuitos que a plataforma oferece para esse público.

O Avamec (acesse aqui) possui 148 capacitações disponíveis para toda a sociedade e já atingiu 1,1 milhão de usuários. As aulas são acontecem através da plataforma.





Os cursos, realizados na modalidade de ensino a distância, são disponibilizados pelas secretarias do MEC, por suas entidades vinculadas e por parceiros do ministério. São capacitações gratuitas e oferecem certificação de conclusão.

Até o momento, os cursos Alfabetização Baseada na Ciência, Práticas de Alfabetização e a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) na Educação Infantil são os que ocupam as três primeiras colocações dos cursos mais acessados, somando mais de 13 milhões de acessos.





A capacitação de Alfabetização Baseada na Ciência é resultado da cooperação internacional entre a Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), a Sealf (Secretaria da Alfabetização do MEC), e as instituições portuguesas Universidade do Porto, Instituto Politécnico do Porto e UAb (Universidade Aberta de Portugal).