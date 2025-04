Ministério Público pede suspensão de concurso público da UENP em Jacarezinho

O edital (251/2024-PRORH) apresenta diversas irregularidades quanto às condições previstas pelas legislações nacional, estadual e interna da Uenp para admissão de funcionários públicos e deve ser suspenso antes da aplicação da prova, prevista para o dia 27 de abril.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Entre os problemas do edital, o MPPR aponta a ausência de licitação para contratação de uma banca examinadora, já que a instituição não possui uma própria, a incongruência na data de designação da Comissão Organizadora do Concurso, coincidente com a publicação do Edital e incompatível com sua elaboração, e a violação dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade na definição do conteúdo programático do edital, estabelecido pela Pró-Reitoria de Recursos Humanos da Uenp após pesquisa informal entre servidores da universidade que possuíam afinidade para os cargos ofertados.





Foi dado prazo até 22 de abril para que a Universidade informe o acatamento da recomendação.