Notas de corte do Sisu são divulgadas

O MEC (Ministério da Educação) divulgou no sábado (18) a primeira nota de corte parcial do processo seletivo de 2025 do Sisu (Sistema de Seleção Unificada), sistema que reúne as vagas ofertadas em universidades e institutos federais do país por meio da nota do Enem (Ensino Nacional do Ensino Médio).



De acordo com o MEC, a nota de corte deve ser utilizada pelos candidatos apenas como uma referência da situação em que se encontram para a vaga selecionada, não sendo uma garantia de seleção. Com base nela, o estudante pode alterar as opções de curso no decorrer do período de inscrição e será considerado o último registro feito no sistema até às 23h59 desta terça-feira (21).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade



"As instituições de ensino superior participantes da seleção podem adotar pesos diferentes por tipo de provas do Enem, o que pode ocasionar pontuações diferentes, de acordo com os parâmetros adotados por universidades e institutos federais", destaca o ministério.



Nesta edição do Sisu, das 0h às 8h, o sistema atualizará as notas de corte para os cursos disponíveis.

Há duas formas de acessar as notas de corte: com ou sem fazer o login na página do Sisu:

Publicidade



PESQUISA COM LOGIN



1 - Acesse a página de acesso do Sisu. Depois, clique no link Entrar com GOV.BR.

2 - Na tela do Gov.br, basta incluir seu CPF e a senha

3 - Ao entrar na sua conta, já aparecerão as instituições nas quais você se inscreveu, com a posição que você ocupa em cada uma delas, além da sua nota e da nota de corte

Publicidade



PESQUISA SEM FAZER O LOGIN



1 - Entre na página principal do Sisu e role a página até a parte de baixo. Depois, clique na opção "Consultar ofertas de vagas e notas de corte"

Publicidade



2 - Na tela de pesquisa, é possível fazer a busca por município, por instituição ou por curso



3 - Na tela de busca da nota de corte por município, você deve clicar primeiro na sigla do estado e depois do município. As instituições de ensino serão mostradas com os dados das notas de corte

Publicidade



4 - Na tela de busca por instituições, você também deve clicar na sigla do seu estado para aparecer alista de instituições



5 - Na tela de busca por curso, basta clicar na letra inicial do seu curso

Publicidade



6 - Após escolher a instituição de ensino em uma das opções, aparecem em seguida as vagas de cada instituição. No início, é mostrada a quantidade total de vagas disponibilizadas. Depois, aparecem o número de vagas por categoria: PPI (pretos, pardos e indígenas), quilombolas, PCD, escolas públicas e ampla concorrência. No pé de cada categoria aparece a nota de corte e a data que foi disponibilizada.



RESULTADO

Publicidade



Os estudantes poderão conferir o resultado da chamada regular no dia 26 de janeiro, pelo boletim do candidato. Quem for aprovado, terá entre os dias 27 e 31 de janeiro para realizar a matrícula nas instituições de ensino.



Os candidatos não selecionados na chamada regular, em nenhuma das duas opções de curso, podem manifestar interesse em participar da lista de espera entre 26 e 31 de janeiro. Para isso, basta acessar o boletim e clicar no botão que corresponde à confirmação de interesse em concorrer a uma das vagas da lista de espera.