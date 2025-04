Nove cursos da UEL têm nota máxima no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes

As universidades estaduais do Paraná têm 24 cursos com nota máxima no Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes), aplicado em todo o País pelo MEC (Ministério da Educação). O conceito 5, que indica excelência acadêmica, foi obtido por cursos das universidades estaduais de Londrina (UEL), de Maringá (UEM), de Ponta Grossa (UEPG), do Oeste (Unioeste), do Centro-Oeste (Unicentro) e do Norte do Paraná (UENP).





Os cursos são Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Enfermagem, Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária e Nutrição, da UEL; Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química e Medicina, da UEM; Agronomia, Enfermagem e Zootecnia, da UEPG; Engenharia Mecânica, da Unioeste; Agronomia, Enfermagem e Medicina Veterinária, da Unicentro; e Medicina Veterinária, da UENP.





A rede estadual de ensino superior do Paraná também alcançou nota máxima no Conceito Preliminar de Curso (CPC), indicador utiliza o resultado do Enade para avaliar a qualidade da graduação no Brasil. Entre os cursos estão classificados na faixa mais alta de pontuação estão Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição, da UEL; Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química e Farmácia, da UEM; Zootecnia, da UEPG; Agronomia, Enfermagem, Farmácia e Medicina Veterinária, da Unicentro; e Engenharia Mecânica, da Unioeste.

O Paraná soma 403 cursos de graduação nas faixas 4 e 5 do CPC, sendo que 66 cursos são das sete universidades estaduais. Alguns dos cursos das instituições estaduais também figuram entre os melhores do Estado, inclusive na concorrência com instituições privadas.





O Enade é aplicado a estudantes concluintes do ensino superior e integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). A cada edição, são selecionadas áreas específicas de conhecimento, de forma cíclica. Nesta edição, foram avaliados 9.812 cursos em todo o Brasil, incluindo bacharelados nas áreas de saúde, engenharias, agronomia, arquitetura e urbanismo, bem como cursos superiores de tecnologia.





Para o secretário estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Nelson Bona, o resultado consolida o Paraná como referência nacional em educação superior. “O destaque demonstra a importância do compromisso do Governo do Paraná em continuar investindo para melhorar ainda mais a qualidade do ensino superior, da ciência e tecnologia”, afirma. “O resultado reflete a educação de alto nível do Paraná e o corpo docente qualificado das universidades, fatores que contribuem para essa posição de destaque”.