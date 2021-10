Pesquisadores tem patente de composto que usa óleo de copaíba para combater infecções

Pesquisadores das universidades estaduais Unicamp (de Campinas), UEM (de Maringá), UEL (de Londrina) e federal Ufam (do Amazonas) desenvolveram um composto antimicrobiano de óleo de copaíba com nanopartículas de prata produzidas a partir de fungos.

Para verificar a eficácia, realizaram ensaios com microrganismos, como o fungo Candida albicans (responsável pela candidíase) e a bactéria Streptococcus agalactiae – ela pode colonizar a mucosa vaginal em gestantes, e consequentemente ser transmitida ao bebê no parto, e é considerada uma das causas mais frequentes de infecção generalizada em recém-nascidos. A iniciativa é patenteada.

“A ação das nanopartículas de prata é extremamente eficiente, pois matam as bactérias e ao associá-las com o óleo de copaíba temos uma sinergia. A nanotecnologia auxilia na atividade, na reatividade e faz o efeito antimicrobiano atuar por muito mais tempo”, explica o pesquisador da Unicamp, Nelson Duran, um dos pioneiros no Brasil em nanobiotecnologia.





De acordo com os pesquisadores, o novo composto é de maior eficácia terapêutica e redução nas concentrações dos componentes, o que diminui os efeitos adversos. A tecnologia pode ser usada em formulações de cremes e pomadas antissépticos e antimicrobianos, produtos de limpeza, sanitizantes e até roupas.

Segundo a Agência de Inovação Inova Unicamp, a exploração comercial da tecnologia – vista como uma alternativa natural e de baixo custo de produção para o tratamento de infecções causadas por microrganismos multirresistentes – pode ser feita a partir do licenciamento dela por empresas que, em contrapartida, deverão destinar parte dos ganhos obtidos às universidades envolvidas, dentre elas a UEM.

Isso possibilita a manutenção dos investimentos em laboratórios e materiais para pesquisas. O próximo passo do grupo interinstitucional é testar a eficácia da combinação das nanopartículas de prata e óleo de copaíba contra vírus, em especial o novo coronavírus.