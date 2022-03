Peças arqueológicas de cerâmicas encontradas em senzalas são analisadas por pesquisadora da UEL

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) está desenvolvendo uma pesquisa científica com o objetivo de analisar peças arqueológicas de cerâmicas encontradas em senzalas. O projeto é conduzido por Cheila Sumenssi de Araujo, no Programa de Pós-graduação em Física do CCE (Centro de Ciências Exatas). A pesquisadora utilizou conceitos da física nuclear para estudar cerâmicas arqueológicas de mais de 200 anos, encontradas próxima às senzalas de duas fazendas de Campos do Goytacazes, no Rio de Janeiro.



Nem sempre a hipótese levantada para um estudo é confirmada ao final da pesquisa científica. Mas isso abre a possibilidade de novas investigações, assim como aconteceu no projeto conduzido por Sumenssi.



A hipótese inicial para este estudo era de que as peças, como pratos e utensílios, teriam sido produzidas pelos escravos, de forma completamente artesanal com argila das fazendas Colégio dos Jesuítas e São Bento. A tese foi levantada pelo arqueólogo Luís Claudio Symanski, da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), que identificou os materiais em 2012. Atualmente, eles fazem parte do projeto “Café com açúcar: arqueologia da escravidão em uma perspectiva comparativa no sudeste rural escravista, dos séculos XVIII e XIX”, considerados um dos primeiros projetos da América Latina pensado na cultura e dinâmica social dos escravos.







Em contato com professor sênior da UEL, Carlos Roberto Appoloni, do Departamento de Física, foi iniciada a parceria para análise das peças. Sob orientação do professor Appoloni e Renato Akio Ikeoka, do mesmo Departamento, Cheila Sumenssi fez uma comparação entre a argila das fazendas e as peças de cerâmica. Para isso, desenvolveu a pesquisa por meio da arqueometria, definida como aplicação de técnicas da física e da química para a análise de materiais arqueológicos, sendo possível extrair informações tecnológicas, culturais e históricas.

