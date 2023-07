Pedidos de isenção ou desconto para o vestibular 2024 da UEL encerram nesta sexta-feira

A UEL (Universidade Estadual de Londrina), por meio do Sebec (Serviço de Bem-estar à Comunidade), encerra às 17h desta sexta-feira (14) o prazo para solicitações de isenção ou desconto no pagamento da taxa de inscrição do vestibular 2024. Os interessados devem preencher o formulário eletrônico, disponível no site da Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos). O preço da inscrição é de R$ 176,00.





A modalidade de obtenção do direito à isenção ou desconto em curso é embasada em análise socioeconômica, feita pelos servidores do Sebec, de modo que o preenchimento incorreto do formulário, a falta de documentação comprobatória, a não finalização da inscrição ou a omissão de informações implicarão no indeferimento da solicitação. Os candidatos devem enviar os documentos necessários em formato PDF, Jpeg e PNG.

As modalidades para obtenção do direito são orientadas pela Instrução de Serviço Conjunta SEBEC/COPS/PROAF nº 001/2023: isento - renda per capita até R$ 1.320,00; desconto de 50% - renda per capita de R$ 1.320,00 a R$ 1.920,00; desconto de 30% - renda per capita de R$ 1.980,01 a R$ 2.640,00.





Depois da divulgação do edital com o resultado final, no dia 18 de agosto, os candidatos beneficiados com a isenção ou desconto deverão fazer a inscrição do vestibular 2024 por meio do formulário que ficará disponível no site da Cops, de 24 de julho a 5 de setembro de 2023.





As provas serão aplicadas nos dias 29 de outubro (1ª fase) e 26, 27 e 28 de novembro (2ª fase) de 2023. Antes, no dia 24 de setembro, a UEL aplica a PHE (Prova de Habilidades Específicas) destinada exclusivamente aos candidatos ao curso de Música. Assim como na edição 2023, as provas da 1ª fase ocorrerão em Londrina e outros quatro municípios: Curitiba, Cascavel (Oeste), Guarapuava (Sul) e Umuarama (Noroeste).