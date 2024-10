Pesquisador da UFPR usa robótica para mudar a vida de crianças em Santa Mariana

Projeto educacional em ONG na cidade de Santa Mariana utiliza sucata eletrônica para ensinar programação e pensamento computacional





Pedaços de canos, sucatas eletrônicas e uma escova velha de lavar calçada podem ser itens de descarte para alguns. Mas para 25 crianças em situação de vulnerabilidade na pequena Santa Mariana, pertinho de Cornélio Procópio, no norte do Paraná, são as chaves para a entrada no mundo da computação. Isso, graças à pesquisa do doutorando em Informática da UFPR, Carlos Eduardo Ribeiro, que usa a robótica como instrumento de aprendizagem. “O objetivo é melhorar o engajamento dessas crianças e adolescentes na escola a partir da robótica educacional”, destaca Ribeiro. A pesquisa é orientada pelo professor Eduardo Todt, do Departamento de Informática da UFPR.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Todas as quartas-feiras, Tio Biluca, como Carlos é carinhosamente conhecido pelas crianças, pega a BR-369 na cidade de Bandeirantes, onde é professor de Auditoria e Segurança de Sistemas no curso de Sistemas de Informação na Universidade Estadual do Norte do Paraná (Uenp), e segue por 20 quilômetros rumo ao bairro Vila Santa Rita, área carente de Santa Mariana. É na sede da ONG Cantinho das Crianças que as atividades lúdicas abrem espaço para o universo da computação e da robótica.





A proposta da pesquisa surgiu de uma conjunção de um histórico em atividades de extensão, com uma atuação anterior de Ribeiro junto à ONG, que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, promovendo a inclusão e a cidadania, e oferecendo atividades educativas, apoio psicossocial, atividades recreativas e alimentação com acompanhamento de nutricionistas.

Publicidade





“Eu queria atuar na pesquisa com robótica educacional, em um projeto e em uma área que eu pudesse atuar junto às comunidades. Há tempos venho me dedicando a projetos que buscam atender as demandas sociais, sobretudo em atividades de extensão com a universidade. Foi dessa vontade que surgiu a oportunidade de iniciar o doutorado com este projeto”, aponta Ribeiro.





Na prática, o projeto tem início com o desenvolvimento de aprendizado sobre pensamento computacional e base de programação, que pode ser usada depois na robótica. Para isso, os alunos aprendem com materiais simples, como uma folha quadriculada, a inserir setas que indicam o caminho que um robô pode seguir. Isso para que em uma próxima etapa, eles possam iniciar uma programação por blocos, transpondo as setas em formato de códigos para uma plataforma que resultará em movimentos em um robô.

Publicidade





“Atuo na educação não formal, ou seja, fora da escola. Porém, mesmo não tendo um currículo para seguir, as atividades que trabalho com as crianças são baseadas nas diretrizes de robótica educacional da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), do Ministério da Educação. Neste aspecto, trabalho com as crianças com a computação desplugada, a partir da ideia de uma robótica desplugada. Nessa abordagem, não há necessidade de uso dos computadores, o que facilita o trabalho, uma vez que não temos máquinas para todos”, destaca Ribeiro.





A ideia central da pesquisa é usar a robótica como instrumento para melhorar o aprendizado dos alunos nas escolas. O estudo de Ribeiro junto ao doutorado da UFPR busca entender como a robótica pode ser utilizada para desenvolver habilidades essenciais, como criatividade, raciocínio lógico e colaboração, visando aumentar o engajamento educacional dos participantes.

Publicidade