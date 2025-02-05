Pesquisas com peixes de água doce sul-americanos da UEL desvendam sua evolução e descobrem novas espécies

Uma pesquisa do Laboratório de Ictiologia, ligado ao Museu de Zoologia da UEL (Universidade Estadual de Londrina), estuda a evolução de uma família de peixes de água doce (Anostomídeos), encontrada em toda a América do Sul, da Colômbia à Argentina, e sua evolução.





Liderado pelo professor José Luís Olivian Birindelli, o projeto reúne estudantes, professores e colaboradores externos no estudo da evolução da família, que possui cerca de 150 espécies, que podem variar de 7 a mais de 60cm de comprimento.

Entre os mais conhecidos, estão o piau, a piapara e o piavuçu (ou piau-açu). Este, por exemplo, pode chegar a 5kg. Já a piapara é famosa pela pesca promovida periodicamente no rio Paraná. São, enfim, espécies de grande importância comercial, pois vão às mesas dos brasileiros. O prefixo “pia” ou “piau” indica uma característica do peixe – as manchas.





São conhecidos também como peixes neotropicais. O termo designa espécies biogeograficamente localizadas, ou seja, uma fauna encontrada em uma região determinada, levando em conta até a História geológica do continente. A América do Sul, no caso, depois de se separar da África (dividindo o supercontinente Gondwana), ficou isolada até se ligar à América do Norte pela Central. Estes milhões de anos, naturalmente, tiveram impacto na evolução das espécies.

Uma família tão numerosa apresenta também uma variedade de condições. Embora seja uma família de notável sucesso, já que se diversificou e se disseminou pelo continente relativamente rápido, em termos de evolução (40 milhões de anos), apresenta algumas espécies que sofrem perigo de extinção e, para variar, por ação antrópica. As usinas hidrelétricas, por exemplo, eliminam os trechos de correnteza necessários para o ciclo de vida dos peixes.





Por outro lado, só os pesquisadores da UEL já descobriram cerca de uma centena de novas espécies, tudo devidamente documentado. Um artigo sobre 70 espécies acaba de ser publicado na revista Neotropical Ichthyology. O estudo apresenta uma nova hipótese de evolução, propõe uma nova classificação e descreve um novo gênero a partir de análises de DNA e características morfológicas únicas, como os dentes curtos (brevidens).

