Plataforma ajuda a ensinar educação financeira em escolas públicas

Planos de aula, cursos, reportagens e lives de educação financeira estão em uma plataforma gratuita para professores de todo o país. O Projeto Educação Financeira Transforma, promovido por Instituto XP e Nova Escola, apoiará o ensino sobre dinheiro, consumo e orçamento familiar nas escolas.

A trilha de conteúdo, destinada a professores de Ensino Fundamental da rede pública, foi criada com base em pesquisa que apontou que 34% dos educadores se sentem pouco preparados ou "nem preparados nem despreparados" para abordar o assunto.

"Estamos falando de um tema que é tabu, pouco discutido nas escolas e nos lares", diz Danielle Brandão, coordenadora pedagógica da Nova Escola.





Na pesquisa, realizada com mais de mil professores da rede pública de ensino entre novembro e dezembro de 2021, 72% disseram acreditar que educação financeira deve ser discutida para que haja consciência sobre sua importância.





"Estamos em um momento atípico, de recomposição da aprendizagem por causa do déficit na pandemia, mas é um tema transversal obrigatório e queremos dar suporte para quebrar esse paradigma", completa Danielle.

Quase a totalidade (95%) dos entrevistados respondeu que o assunto deve ser ensinado para as crianças se organizarem desde cedo. Mas apenas 23% dos professores tiveram contato prévio com educação financeira.





Entre os temas oferecidos no programa estão origem do dinheiro e do orçamento familiar, relações de consumo na sociedade e o impacto do planejamento na saúde financeira de famílias e instituições.

Planos de aula com casos práticos e baseados em dúvidas reais completam o material didático, disponível em especial.novaescola.org.br/educacao-financeira-transforma.





O conteúdo dialoga com as competências gerais da BNCC (Base Nacional Comum Curricular) e com as específicas para além das aulas de Matemática, como Língua Portuguesa, Geografia, História, Ciências e Arte.





Outro dado que a pesquisa trouxe foi que 28% dos professores acreditam que educação financeira é uma maneira de minimizar o ciclo de pobreza.





"Boa parte da população não dorme por não ter uma relação saudável com o dinheiro, então também é sobre fazer escolhas melhores, sobre saúde mental", avalia Marcella Coelho, head de impacto social da XP Inc.





O instituto, lançado em março de 2021, tem a meta de levar educação financeira para 50 milhões de brasileiros nos próximos dez anos. "Acreditamos no potencial de transformação da vida de crianças e adolescentes a partir de uma relação melhor com finanças", diz a executiva.





Na parceria com a Nova Escola, que deve durar pelo menos três anos, a expectativa é de que pelo menos 350 mil professores possam se beneficiar da trilha de conteúdo.





Os planos de aulas servem como guias para serem adaptados à realidade do ensino público em todo o país. "O material chega ao professor, que amplia seu repertório, leva para a sala de aula e essa conversa entra dentro de casa", diz Danielle Brandão.