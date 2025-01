Pré-Sal Petróleo abre concurso para 100 vagas imediatas no RJ, com salários de até R$ 19,6 mil

O primeiro concurso da Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), vinculada ao Ministério de Minas e Energia, vai oferecer 100 vagas para preenchimento imediato, além de criar um cadastro de reserva. As oportunidades são para cargos de nível superior, com salários iniciais que variam de R$ 8.240 a R$ 19.610.





De acordo com o edital publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (24), 5% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência, e 20% são destinadas a candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos).





aqui . Há vagas para advogado, analista de gestão corporativa, analista de tecnologia da informação e especialista em petróleo e gás. O edital pode ser conferido





As inscrições serão do dia 5 de fevereiro ao dia 17 de março, por meio do site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), responsável pela organização do concurso. As taxas de inscrição são de R$ 100 para os cargos de analista de gestão corporativa e analista de tecnologia da informação e de R$ 150 para advogado e especialista em petróleo e gás e devem ser pagas até 18 de março.





Candidatos pertencentes a famílias inscritas no CadÚnico, cuja renda familiar mensal per capita seja igual ou inferior a meio salário mínimo nacional, assim como doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, têm direito à isenção da taxa de inscrição.





As provas serão realizadas nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador e estão agendadas para o dia 27 de abril, das 8h às 12h30 (para analistas) ou até 14h (para advogados e especialistas em petróleo e gás).





Os resultados serão divulgados no dia 8 de julho, e os candidatos aprovados serão contratados para trabalhar na sede da empresa, no Rio de Janeiro, sob o regime celetista.





VEJA OS SALÁRIO INICIAIS OFERECIDOS





- Analista de gestão corporativa: R$ 8.420

- Analista de tecnologia da informação: R$ 9.350

- Advogado: R$ 15.942

- Especialista em petróleo e gás: R$ 19.610