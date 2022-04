Prefeitura de Londrina esclarece: concurso para professor não está confirmado

A Prefeitura de Londrina, por meio da SMRH (Secretaria Municipal de Recursos Humanos), esclarece que a realização de concurso público para o cargo de professor da rede municipal de ensino não está confirmada. Foram identificadas diversas publicações em redes sociais com o intuito de vender cursos e produtos destinados ao concurso público para o cargo de professor da rede municipal de ensino.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Segundo tais publicações, concursos para professores e outros cargos seriam realizados ainda no primeiro semestre de 2022. Com estas informações, são oferecidos cursos e comercialização de apostilas e outros materiais com conteúdo didático para o suposto certame. Porém, de acordo com a secretária municipal de Recursos Humanos, Julliana Bellusci, não há previsão para a realização do concurso público para professores no primeiro semestre de 2022. “A única informação confirmada que temos sobre concurso público da Prefeitura de Londrina é o da Guarda Municipal, que foi autorizado e agora está passando pelo processo licitatório. Já para os professores, apesar das expectativas, ainda não há nada formalizado e estamos vendo pessoas vendendo cursos e materiais didáticos com informações inverídicas, inclusive com datas e prazos para realização do concurso, o que é muito grave”, ressaltou a secretária de Recursos Humanos.

Continua depois da publicidade





Bellusci ainda informou que os interessados em saber sobre o andamento dos concursos públicos, que a Prefeitura de Londrina abriu ou que vai abrir, devem acessar o site https://portal.londrina.pr.gov.br/index.php/certames-publicos-rh. Nesta página, o cidadão encontra informações sobre os concursos públicos e os testes seletivos tanto da Prefeitura quanto da Autarquia Municipal de Saúde.





Além disso, outras fontes confiáveis de informação são o blog oficial de notícias da Prefeitura de Londrina (https://blog.londrina.pr.gov.br/), a página no Instagram da Prefeitura de Londrina (@prefalondrina), e da própria SMRH rh.londrina e a página no Facebook (https://pt-br.facebook.com/prefeituradelondrina/) e a página oficial no Instagram da Secretaria Municipal de Recursos Humanos (https://www.instagram.com/rh.londrina/).





“A população tem os canais oficiais da Prefeitura para buscar as informações, mas também pode pedir informações diretamente para a Secretaria de Recursos Humanos, que nós informamos se há previsão e passamos o número de processo, caso houver, para o acompanhamento, quando há o concurso aberto. Quem quiser também pode mandar a dúvida através do formulário da Ouvidoria”, lembrou.

Continua depois da publicidade





Para preencher o formulário da Ouvidoria-Geral da Prefeitura basta clicar aqui. Já o Secretaria Municipal de Recursos Humanos atende de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h, no (43) 3372-4061.









Concurso público para Guarda Municipal – No momento, o processo de elaboração do concurso público para agentes da Guarda Municipal está em fase de tramitação interna, mais especificamente em fase licitatória. Ele ainda deve seguir para a análise da Procuradoria-Geral do Município. Bellusci explicou que devido a um novo entendimento do TC (Tribunal de Contas), a inscrição do concurso público passou a ser considerada um tributo público. Isso exigiu uma reformulação do sistema tributário do Poder Público Municipal, o que dispendeu um tempo maior do que o previsto para a divulgação do edital.





As informações sobre o número de vagas, conteúdo didático a ser cobrado, quantidade de questões, data nos canais de comunicação oficiais da Prefeitura de Londrina citados nesta matéria.