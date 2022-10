Prêmio Jabuti tem Laurentino Gomes, Laerte e biografia de Lula entre finalistas

Entre os indicados, estão best-sellers como o segundo volume da trilogia "Escravidão", de Laurentino Gomes, e a biografia do ex-presidente Lula publicada por Fernando Morais. As memórias de outro ex-presidente, Fernando Henrique Cardoso, também entraram na disputa na mesma categoria, de biografia e reportagem.

O Jabuti, maior prêmio literário anual do Brasil, divulgou nesta terça a lista com os dez finalistas em cada uma de suas 20 categorias.

CONTO

Título: A cicatriz e outras histórias | Autor(a): Bernardo Kucinski | Editora(s): Alameda Casa Editorial

Título: A dama de branco | Autor(a): Sérgio Sant'Anna | Editora(s): Companhia das Letras

Título: A ilha dos sentimentos perdidos | Autor(a): Hada Maller | Editora(s): Obra Independente

Título: A mulher que pariu um peixe e outros contos fantásticos de Severa Rosa | Autor(a): Rai Soares | Editora(s): Jandaíra

Título: A vestida: contos | Autor(a): Eliana Alves Cruz | Editora(s): Malê

Título: Como pássaros no céu de Aruanda | Autor(a): Paty Wolff | Editora(s): Entrelinhas Editora

Título: Erva brava | Autor(a): Paulliny Tort | Editora(s): Fósforo

Título: O castiçal florentino: Contos | Autor(a): Paulo Henriques Britto | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Pretos em Contos - Volume 2 | Autor(a): Cristiane Sobral e Plínio Camillo | Editora(s): Aldeia de Palavras

Título: Zaranza | Autor(a): Rita de Podestá | Editora(s): Reformatório



CRÔNICA

Título: A lua na caixa d'água | Autor(a): Marcelo Moutinho | Editora(s): Malê

Título: Crônicas de pai | Autor(a): Leo Aversa | Editora(s): Intrínseca

Título: Diário do Bolso 5 - 1001 dias que foram noites | Autor(a): Ivo Minkovicius e José Roberto Torero | Editora(s): Padaria de Livros

Título: Mas em que mundo tu vive? | Autor(a): José Falero | Editora(s): Todavia

Título: Na barriga do lobo | Autor(a): Luís Henrique Pellanda | Editora(s): Arquipélago Editorial

Título: Natureza: a arte de plantar | Autor(a): Leonardo Fróes | Editora(s): Cepe

Título: Os sabiás da crônica | Autor(a): Augusto Massi | Editora(s): Autêntica

Título: Qualquer lugar menos agora | Autor(a): J. P. Cuenca | Editora(s): Record

Título: Restos & Rastros | Autor(a): Livia Garcia-Roza | Editora(s): Geração Editorial

Título: Vida desinteressante | Autor(a): Victor Heringer | Editora(s): Companhia das Letras







HISTÓRIAS EM QUADRINHOS

Título: A menor distância entre dois pontos é uma fuga | Autor(a): Gabriel Nascimento e João Henrique Belo | Editora(s): Obra Independente

Título: Arlindo | Autor(a): Luiza de Souza (Ilustralu) | Editora(s): Seguinte

Título: Brega Story | Autor(a): Gidalti Jr. e Victor Marcello | Editora(s): Brasa Editora

Título: Cidade pequenina | Autor(a): Aldo Solano e Camilo Solano | Editora(s): Pipoca & Nanquim

Título: Escuta, formosa Márcia | Autor(a): Marcello Quintanilha | Editora(s): Veneta

Título: Gioconda | Autor(a): Felipe Pan, Mariane Gusmão e Olavo Costa | Editora(s): Nemo

Título: Manual do Minotauro | Autor(a): Laerte | Editora(s): Quadrinhos na Cia.

Título: Mapinguari | Autor(a): André Miranda e Gabriel Góes | Editora(s): FTD

Título: Risca Faca | Autor(a): André Kitagawa | Editora(s): Monstra

Título: Shamisen: canções do mundo flutuante | Autor(a): Guilherme Petreca e Tiago Minamisawa | Editora(s): Pipoca & Nanquim



INFANTIL

Título: Conte mais uma vez | Autor(a): Weberson Santiago | Editora(s): Yellowfante

Título: Desaforismos | Autor(a): Raquel Matsushita | Editora(s): Maralto

Título: Formigável | Autor(a): Janaína de Figueiredo e Rafa Antón | Editora(s): Aletria

Título: Mesma nova história | Autor(a): Everson Bertucci, Juão Vaz e Mafuane Oliveira | Editora(s): Peirópolis

Título: Nas garras dos babuínos | Autor(a): Rogério Andrade Barbosa | Editora(s): Editora Gaivota

Título: O jabuti não tá nem aí | Autor(a): Dalton Paula e Itamar Assumpção | Editora(s): Caixote

Título: Sonhozzz | Autor(a): Daniel Kondo e Silvana Tavano | Editora(s): Salamandra

Título: Tô com fome! | Autor(a): Fernando Vilela e Stela Barbieri | Editora(s): Edições SM

Título: Uma planta muito faminta | Autor(a): Renato Moriconi | Editora(s): Companhia das Letrinhas

Título: Vidas de porcelana | Autor(a): Ana Laura Alvarenga e Ana Rapha | Editora(s): Duna Dueto







JUVENIL

Título: As Casas de Unzó | Autor(a): Ciano | Editora(s): Obra Independente

Título: Enedina Marques: mulher negra pioneira na engenharia brasileira | Autor(a): Lindamir Salete Casagrande | Editora(s): Inverso

Título: Mistério em Queluz | Autor(a): Luciana Grether, Patrícia Melo e Rosa Amanda Strausz | Editora(s): Imperial Novo Milênio

Título: O Jardineiro | Autor(a): Henrique Borges | Editora(s): Obra Independente

Título: O serviço de entregas monstruosas | Autor(a): Jim Anotsu | Editora(s): Intrínseca

Título: Recãomeço | Autor(a): Rafael Tinoco de Araújo | Editora(s): Viseu

Título: Romieta e Julieu | Autor(a): Ana Elisa Ribeiro | Editora(s): Editora RHJ

Título: Sala 1208 | Autor(a): Caio Tozzi e Visca | Editora(s): Editora do Brasil

Título: SP Graja Trip | Autor(a): Geovany Hércules | Editora(s): Edições SM

Título: Super-Ulisses | Autor(a): Caio Tozzi e Renato Drigues | Editora(s): Escarlate

POESIA

Título: A Pele da Pitanga | Autor(a): Jéssica Iancoski | Editora(s): Toma aí um poema

Título: Algo antigo | Autor(a): Arnaldo Antunes | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Até aqui | Autor(a): Lubi Prates | Editora(s): Peirópolis

Título: Extraquadro | Autor(a): Ricardo Aleixo | Editora(s): Impressões de Minas

Título: Impressão sua | Autor(a): André Dahmer | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Palavra Preta | Autor(a): Tatiana Nascimento | Editora(s): Organismo

Título: Risque esta palavra | Autor(a): Ana Martins Marques | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Robinson Crusoé e seus amigos | Autor(a): Leonardo Gandolfi | Editora(s): Editora 34

Título: Say it (over and over again) | Autor(a): Max Martins | Editora(s): Editora da Universidade Federal do Pará

Título: Também guardamos pedras aqui | Autor(a): Luiza Romão | Editora(s): Nós





ROMANCE DE ENTRETENIMENTO

Título: O céu entre mundos | Autor(a): Sandra Menezes | Editora(s): Malê

Título: O clube dos amigos imaginários | Autor(a): Glau Kemp | Editora(s): Verus

Título: O drible da vaca | Autor(a): Mario Prata | Editora(s): Record

Título: O leão do Oeste - Livro 2: A ascensão do amaldiçoado | Autor(a): André Carvalho | Editora(s): Obra Independente

Título: O último ancestral | Autor(a): Ale Santos | Editora(s): HarperCollins Brasil

Título: Olhos de pixel | Autor(a): Lucas Mota | Editora(s): Plutão Livros

Título: Porco de Raça | Autor(a): Bruno Ribeiro | Editora(s): Darkside

Título: Quando os mortos falam | Autor(a): Cláudia Lemes | Editora(s): Avec Editora

Título: Quem me leva para passear | Autor(a): Elisa Lucinda | Editora(s): Malê

Título: Se a casa 8 falasse | Autor(a): Vitor Martins | Editora(s): Globo / Alt



ROMANCE LITERÁRIO

Título: A extinção das abelhas | Autor(a): Natalia Borges Polesso | Editora(s): Companhia das Letras

Título: A palavra que resta | Autor(a): Stênio Gardel | Editora(s): Companhia das Letras

Título: A pediatra | Autor(a): Andréa Del Fuego | Editora(s): Companhia das Letras

Título: É sempre a hora da nossa morte amém | Autor(a): Mariana Salomão Carrara | Editora(s): Nós

Título: O som do rugido da onça | Autor(a): Micheliny Verunschk | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Pequena coreografia do adeus | Autor(a): Aline Bei | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Uma tristeza infinita | Autor(a): Antônio Xerxenesky | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Vista chinesa | Autor(a): Tatiana Salem Levy | Editora(s): Todavia

Título: Vozes de batalha | Autor(a): Marina Colasanti | Editora(s): Planeta

Título: Vozes de retratos íntimos | Autor(a): Taiasmin Ohnmacht | Editora(s): Taverna