Primeiro Vestibular para PcDs da UEM tem 57 participantes

A UEM (Universidade Estadual de Maringá) promoveu, neste domingo (27), o primeiro Vestibular para PcDs (Pessoas com Deficiência). Dos 68 inscrito, 57 participaram do concurso. Nesta edição, foram ofertadas 189 vagas suplementares nos mais de 70 cursos de graduação da Universidade, para ingresso ano letivo de 2022, previsto para iniciar no segundo semestre.

Os estudantes da UEM com deficiência e/ou com necessidades educacionais podem solicitar apoio, no ato da matrícula ou no decorrer do curso, junto ao Propae (Programa Multidisciplinar de Pesquisa e Apoio à Pessoa com Deficiência e Necessidades Educativas Especiais), cuja atuação ocorre em conjunto com as coordenações dos cursos de graduação. O programa está vinculado à PEN (Pró-Reitoria de Ensino).

Os principais serviços prestados pela equipe do Propae são: adaptação curricular e de recursos, como impressões em Braille ou em fonte ampliada; textos digitalizados em formato acessível a acadêmicos cegos ou em situação de deficiência visual; tempo estendido e espaço físico para realização de avaliações; mediação pedagógica específica: tradutor/intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais) e monitoria especial.