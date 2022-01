Proex seleciona bolsistas para projeto de atendimento à comunidade

A PROEX (Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade) divulga=ou a abertura das inscrições para seleção de bolsistas para o projeto GEDIS (Gestão e Disseminação de Informação em Saúde), ligado à ação Disque Coronavírus. A seleção é mediante envio de documentação por e-mail, sendo a ordem cronológica do recebimento o critério de escolha dos candidatos. O prazo fica aberto até 25 de fevereiro.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Podem participar da seleção estudantes da UEL e de outras Instituições de Ensino Superior, desde que matriculados em cursos de graduação na área de saúde. São aceitos cursos de Enfermagem, Farmácia,

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

Fisioterapia, Medicina, Nutrição e Odontologia, além de Educação Física, Psicologia e Serviço Social.





Para inscrição, os interessados deverão enviar e-mail para [email protected], com o assunto: SELEÇÃO GEDIS – 2022. É obrigatório anexar os seguintes documentos digitalizados: formulário de inscrição devidamente preenchido; RG e CPF; histórico escolar atualizado; cartão de conta bancária individual em nome do candidato. O formulário e demais informações estão disponíveis no Edital PROEX 006/2022.





Atuação – As ações a serem realizadas tratam de orientação, por telefone, à comunidade pela Central de Informação em Saúde, instalada no prédio do Labesc, no Campus da UEL. Os estudantes de graduação poderão atuar por 20 ou 30 horas semanais e as bolsas mensais têm valores de R$ 530,00 ou R$ 800,00, respectivamente.

Continua depois da publicidade





A ação integra o projeto GEDIS realizado em parceria e com financiamento da Secretaria Municipal de Saúde de Londrina, desde 2021. As atividades terão a supervisão da pró-reitora de Extensão, Cultura e Sociedade, Mara Solange Gomes Dellaroza, e da professora Natalia Marciano de Araujo Ferreira, ambas do Departamento de Enfermagem, do CCS (Centro de Ciências da Saúde).

Mais informações no Edital PROEX 006/2022.