Quase 80 professores de Londrina aprovados em concurso tomam posse até terça

Setenta e sete professores devem tomar posse, entre esta segunda (7) e terça-feira (8), no NRE (Núcleo Regional de Educação) de Londrina. De acordo com a chefe do Núcleo, Jéssica Pieri, os docentes foram nomeados por decreto em 12 de junho e iniciarão as atividades dia 24 de julho. O concurso, que foi aplicado em 2023, abriu 1.256 vagas no Paraná, sendo 1.109 para docentes de matriz curricular e 147 para professores-pedagogos.





Pieri ressaltou que os profissionais empossados nesta semana não poderão alterar o local de trabalho em que se inscreveram originalmente, a fim de garantir a organização do processo e uma melhor distribuição das vagas de acordo com a necessidade das escolas.





"De acordo com as orientações, os professores aprovados obrigatoriamente devem tomar posse e iniciar o exercício de suas funções no Núcleo Regional de Educação para o qual se inscreveram originalmente. Essa regra garante que cada professor atue na região correspondente à sua inscrição, promovendo uma melhor organização e distribuição de profissionais nas diferentes áreas de atuação", disse à reportagem.





Entretanto, após o início do exercício, os docentes poderão entrar com um pedido de análise na Seed (Secretaria Estadual de Educação) para formalizar a troca. "O professor poderá encaminhar a solicitação de Ordem de Serviço Extemporânea, que é um procedimento especial que permite a transferência para atuar em outro Núcleo Regional de Educação", explicou a chefe do NRE Londrina, que também abrange colégios estaduais de Alvorada do Sul, Bela Vista do Paraíso, Cafeara, Cambé, Centenário do Sul, Florestópolis, Guaraci, Ibiporã, Jaguapitã, Lupionópolis, Miraselva, Pitangueiras, Porecatu, Prado Ferreira, Primeiro de Maio, Rolândia, Sertanópolis e Tamarana.