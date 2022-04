Projeto da UEL disponibiliza dez vagas para tratamento de hipersensibilidade nos dentes

O Projeto de Hipersensibilidade Dentária, feito na COU (Clínica Odontológica Universitária) da UEL (Universidade Estadual de Londrina), disponibilizou dez vagas para atender pessoas com sensibilidade generalizada nos dentes. Os interessados deverão comparecer à recepção da clínica, no Campus Universitário, para inscrição e agendamento de triagem.

Como requisitos, é necessário que a pessoa tenha dor aguda ou desconforto em vários dentes, imediatamente após a ingestão de alimentos e bebidas quentes e frias, e também no momento da escovação. Os pacientes devem ter entre 18 e 70 anos, além de não terem feito tratamento para hipersensibilidade nos dentes nos últimos três meses.



A hipersensibilidade dentinária afeta um grande número de pessoas, segundo a coordenadora do projeto, Priscila Paganini Costa Tiossi, professora do Departamento de Medicina Oral e Odontologia Infantil, do CCS (Centro de Ciências da Saúde). “O problema pode ocorrer quando a gengiva se retrai, expondo a raiz do dente”, explica.





Desde 2019, o projeto atende pacientes com hipersensibilidade nos dentes com objetivo de fazer tratamentos e criar um protocolo de atendimento para ser adotado pela equipe da COU. Neste período, 50 pacientes passaram por acompanhamento e tratamento.