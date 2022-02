Projeto da UEL lança 1ª edição de 2022 do boletim sobre a Covid-19

O Projeto Safety, da UEL (Universidade Estadual de Londrina), lançou a primeira edição do Boletim Safety de 2022. A Edição 01/2022 é dividida em quatro sessões e traz o estado epidemiológico do Brasil, do Paraná e de Londrina, além das notícias da semana, uma análise do tema da semana e entrevista exclusiva com um convidado sobre um tema atual.

A edição traz como destaque os casos de Covid-19 em várias regiões do Brasil, com destaque para a cidade de Londrina. Aponta uma média móvel de 745 novos casos por dia nos últimos sete dias, além do aumento pela procura em enfermarias e UTI’s (Unidades de Tratamento Intensivo), registrada em 433% e 986%, respectivamente.

Na sessão de notícias, o boletim comenta sobre a descoberta da nova subvariante da Ômicron, a BA.2, sobre a importância da manutenção do uso de máscaras e, por fim, sobre o aumento do percentual de ocupação das UTIs pelo Brasil, evidenciado pela Fundação Fiocruz. Por fim, o boletim traz uma entrevista com o pneumologista pediátrico Claudio Amorim a respeito da vacinação infantil contra o coronavírus.





Terceiro ano





Feito pelo Projeto Safety, o Boletim Safety entra em seu terceiro ano de produção. Iniciado no começo da pandemia, reúne cerca de 60 profissionais, das Humanidades à Saúde, além de estudantes de Graduação e Pós-graduação. O projeto é coordenado pela professora do Departamento de Saúde Coletiva, do CCS (Centro de Ciências da Saúde), Marselle Nobre de Carvalho.