Provas do concurso da Sanepar serão aplicadas em nove cidades do Paraná neste domingo

Mais de 56 mil inscritos devem comparecer aos locais das provas a partir das 7 horas e das 13 horas, horário oficial de Brasília.





As provas do Concurso Público da Sanepar para preenchimento de vagas e para a formação de cadastro de reserva serão realizadas simultaneamente neste domingo (17) em nove cidades paranaenses: Cascavel, Curitiba, Guarapuava, Londrina, Maringá, Paranavaí, Pato Branco, Ponta Grossa e Umuarama. Para conhecer o local e o horário da realização da prova objetiva, o candidato deverá consultar no site www.institutoaocp.org.br . A validade do concurso é de dois anos, a partir da data da homologação final, podendo ser prorrogado por igual período.

O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) minutos do horário fixado para o fechamento do portão de acesso ao local de realização das provas, munido de caneta esferográfica transparente, de tinta azul ou preta, do Cartão de Informação do Candidato, impresso por meio do endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br , e de seu documento oficial de identificação com foto.





Para os candidatos que forem fazer as provas no período da manhã, os portões estarão abertos a partir das 7 horas e serão fechados às 7h45, de acordo com o horário oficial de Brasília. Não serão tolerados atrasos. À tarde, os portões abrem às 13 horas e fecham às 13h45.

TRÂNSITO/TRANSPORTE





As autoridades de trânsito das cidades e gestores das empresas de ônibus estão cientes para se organizarem para a data. O Departamento de Logística do Instituto AOCP encaminhou ofício aos órgãos de trânsito e de transportes coletivos dos nove municípios onde serão realizadas as provas do concurso público da Sanepar.





Em Curitiba os candidatos devem ficar atentos às interrupções no trânsito por conta da Maratona de Curitiba, com largadas previstas a partir das 5h15 da manhã. Nas demais cidades, além dos candidatos, os motoristas também devem ficar atentos em razão do aumento de veículos em circulação nas vias e nas áreas circunvizinhas aos locais das provas. Se possível, buscar rotas ou horários alternativos para evitar transtornos ou atrasos.