Publicada a lista com os cem alunos da rede estadual que farão intercâmbio para a Nova Zelândia

A lista dos 100 estudantes selecionados para o intercâmbio da segunda edição do programa Ganhando o Mundo foi divulgada nesta sexta-feira (3). Confira os nomes aqui.

Os alunos da rede estadual, que foram selecionados pelas notas de 2021 partirão em julho para a Nova Zelândia, onde passarão um semestre letivo estudando em um colégio local. Antes de embarcar, farão um curso preparatório de inglês.

"Estou muito realizada, agradecida e feliz. Sempre sonhei em fazer intercâmbio, e é muito bom ver que o meu esforço trouxe essa conquista", diz Gabriela Martins dos Santos, uma das selecionadas. A estudante, de 15 anos, estuda no Colégio Estadual do Campo Teófila Nassar Jangada, no município de Reserva (Campos Gerais). "Com o intercâmbio, espero aprender um novo idioma, uma nova cultura e ter novos conhecimentos."





O programa Ganhando o Mundo, promovido pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, tem o propósito de oferecer aos estudantes a vivência em uma escola no exterior, hospedados com uma família local, praticando a língua inglesa, desenvolvendo a autonomia e ampliando os repertórios culturais e acadêmicos. Ao retornar ao Brasil, o aluno tem a missão de compartilhar com colegas e professores todo o aprendizado vivido.





“Estamos muito felizes de poder proporcionar essa experiência para mais 100 estudantes. Estamos acompanhando os que estão agora no Canadá e vemos como o intercâmbio está sendo transformador para cada um deles”, diz Renato Feder, secretário da Educação. “Quando você faz um intercâmbio, você volta com a cabeça mais aberta, muito mais empoderado, autoconfiante. Então, a continuidade do programa é uma grande conquista para a nossa rede de ensino.”



Atualmente, há 100 estudantes da rede estadual no Canadá. Eles chegaram ao país em fevereiro e devem concluir o semestre de estudos nas escolas canadenses e retornar ao Brasil no fim de junho.