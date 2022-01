Maratona de criação de jogos Global Jam Curitiba inscreve até esta segunda

A PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná) promove a 13ª edição da maratona de criação de jogos Global Game Jam Curitiba, que ocorrerá dos dias 25 a 30 de janeiro. Os entusiastas dos jogos, sejam eles digitais, de tabuleiro e até mesmo gincanas, começam 2022 com uma oportunidade muito especial.

Neste ano, 2022, o evento será híbrido, com atividades online e encontros presenciais na PUCPR com vagas limitadas para os participantes que optarem pela modalidade, com todos os cuidados sanitários necessários sendo tomados para evitar a propagação da Covid-19.

As inscrições estão abertas até está segunda-feira (24).





O Global Game Jam é realizado em Curitiba desde 2010, pelo curso de Jogos Digitais da Escola Politécnica da PUCPR, e faz parte da iniciativa Global Game Jam, que promove o hackathon de games anualmente em diversos países. A expectativa para 2022 é que mais de 600 desenvolvedores marquem presença e que uma centena de jogos sejam elaborados.





“Durante o Global Game Jam Curitiba, os participantes vão desenvolver jogos digitais, de realidade virtual ou aumentada, jogos de tabuleiro, livros-jogo, escape rooms, aventuras de RPG, entre outras iniciativas ligadas ao universo dos games. Importante ressaltar que o nível de experiência do desenvolvedor, se é amador ou profissional, não importa, pois todos são bem-vindos para esse momento de troca de conhecimento”, afirma o professor Bruno Campagnolo, coordenador do curso de Jogos Digitais da PUCPR e organizador do evento.

Haverá transmissões e todo o suporte necessário para aqueles que preferirem participar somente de casa, pelo YouTube, Discord e Twitch.





Entre 25 e 27 de janeiro serão realizadas atividades de aquecimento, como lives e mentorias, para ajudar na preparação para a maratona, que começa no dia 28. Todos os inscritos receberão mais informações no e-mail cadastrado e pelo Discord do evento.