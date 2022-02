Londrina recuperou 2.762 alunos em risco de evasão escolar na rede municipal

Um trabalho de busca ativa e acompanhamento para recuperar alunos em risco de evasão escolar em Londrina conseguiu atingir índice de 96,8% de sucesso, segundo a SME (secretaria Municipal de Educação).

A ação é conduzida pelo programa PMFC (Professor Mediador Facilitador Escolar e Comunitário), que atende alunos de Educação Infantil, séries iniciais do Ensino Fundamental e EJA (Educação de Jovens e Adultos) da área urbana e distritos.



O projeto faz parte da Comai (Coordenadoria de Mediação e Ação Intersetorial) da SME e é composto por vinte professores.







Em todo o ano de 2021, o programa Professor Mediador entregou 9.194 kits de materiais pedagógicos para serem utilizados nas atividades remotas e 1.111 cestas de alimentos.





O trabalho é setorizado, dividindo a cidade entre cinco regiões, e os professores atuam em duplas para fazer a ponte com famílias e alunos que enfrentam dificuldades no acesso ao ensino.

Por conta da pandemia de Covid-19, as atividades remotas foram implementadas na rede municipal e muitos estudantes se viram sem condições de acompanhar o conteúdo escolar por falta de acesso à internet, vulnerabilidade social, etc. Dessa forma, as famílias que não mantinham diálogo com as unidades escolares nem retiravam as atividades pedagógicas foram repassadas ao professor mediador, que visita a residência para descobrir o contexto em que esta criança está inserida e debater, junto com a rede intersetorial de proteção social da criança e do adolescente, como essa situação pode ser revertida.





Em diversos casos, mesmo com a retomada gradual do ensino presencial, os alunos não compareciam na escola. Em 2021, 2.853 crianças e adolescentes foram atendidos pela busca ativa por estarem em risco de evasão escolar. Deste total, 2.762 tiveram o vínculo recuperado e voltaram a frequentar as aulas, ainda que remotamente.





Muitos casos atendidos eram referentes a alunos e pais que não conseguiam acompanhar ou compreender o conteúdo pedagógico e acabavam abandonando as atividades. Para atender esse público, os professores mediadores fizeram as visitas pedagógicas – 7.836 no decorrer de 2021. De todos os casos repassados para a busca ativa, 91 estudantes não foram localizados nos endereços, mesmo com as equipes consultando outros serviços socioassistenciais para identificar as famílias, ou não retornaram para a unidade escolar, apesar da sensibilização feita pela equipe.