Relação entre morcegos e javalis pode espalhar raiva no Norte do PR, diz artigo

Um estudo feito no Parque Estadual Mata São Francisco, localizado entre Cornélio Procópio e Santa Mariana (Norte), registrou em vídeo pela primeira vez a interação direta entre javalis e morcegos-vampiros-comuns. As imagens, captadas por armadilhas fotográficas, mostram os morcegos se alimentando do sangue dos suínos dentro da unidade de conservação. Segundo os pesquisadores envolvidos, o cenário acende o alerta para a disseminação da raiva e outras zoonoses na região.
O artigo"Vampire Bats and Wild Boars in Northern Paraná: One Health Perspectives on a Novel Report" [Morcegos-vampiros e javalis no Norte do Paraná: Perspectivas de Saúde Única sobre um Relato Inédito] foi publicado, nesta terça-feira (16), na revista internacional Scientifica, da editora norte-americana Wiley. João Gabriel Feriato do Nascimento, 24, e Jader Almeida de Barros Silva, 27, - mestrandos em Produção Agropecuária Sustentável no campus Luiz Meneghel da UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) - encabeçam o estudo, que também é assinado por outros quatro autores, três deles professores.
Foram documentadas três interações entre morcegos e javalis entre 2021 e 2023. Os registros mostram morcegos hematófagos [que se alimentam de sangue] mordendo javalis machos e fêmeas em diferentes pontos do parque. Em todos os casos, os animais invasores não reagiram, o que facilitou a alimentação dos morcegos.
A presença dos suínos no parque foi confirmada em 2015, mas até então não havia relatos científicos detalhando a interação com morcegos. A novidade preocupa os pesquisadores porque o mamífero é um dos principais reservatórios do vírus da raiva (RABV). Segundo o estudo, a partir do momento em que os javalis passam a servir de fonte de alimento, eles podem atuar como elo de transmissão do vírus para outras espécies silvestres, domésticas e até para humanos. Para Silva, a anomalia em si não é a presença da raiva dentro da mata, mas os riscos de transmissão causados pela superpopulação de javalis.
"A raiva existe no ambiente, mas é normal. Quando o javali entra nesse espaço, ele acaba levando a doença para fora do território que ela deveria estar. Como eles têm essa capacidade de mobilidade grande, levam o vírus para um local onde não tinha antes, fora do ambiente silvestre", explica.
Além do risco sanitário, javalis e seus híbridos, conhecidos como “javaporcos”, estão entre as cem espécies mais invasoras do mundo. Eles destroem lavouras, competem com animais nativos e já foram apontados como reservatórios de outras doenças, como leptospirose, tuberculose e brucelose. No Paraná, a preocupação se intensifica porque a Mata São Francisco está cercada por áreas agrícolas e propriedades rurais com pecuária e monoculturas, o que amplia as chances de contato entre espécies silvestres, animais domésticos e humanos.
"O javali é um animal exótico que foi trazido da Europa para cá, principalmente para a área sul da América do Sul. A forma de entrada dele no Brasil foi por meio do Uruguai. Desde então, ficou incontrolável. É um animal de dispersão incrível, porque não tem predador natural no Brasil. Agora, precisamos pensar na questão de controle", ressalta Nascimento.
Nas imagens inéditas dos pesquisadores da UENP, cães domésticos foram flagrados perseguindo os suínos dentro do parque, aumentando ainda mais o risco de disseminação da raiva. "Quando eles [caçadores] vão fazer o afugentamento, ou seja, fechar o animal em algum canto para matar, muitas vezes os cachorros acabam mordendo o javali. Se esse animal já estiver infectado com a raiva, ele pode acabar contaminando o cachorro ao mordê-lo de volta", completa o pesquisador.
A construção do artigo
De acordo com os mestrandos da UENP, a ideia inicial do projeto era publicar um mapeamento atualizado dos mamíferos que habitam a Mata São Francisco. Entretanto, eles foram surpreendidos pela interação entre as espécies.
"Esse projeto nosso fazia parte de um projeto de monitoramento de mastofauna. Ou seja, a gente queria fazer um levantamento principalmente dos mamíferos terrestres não voadores que existiam ali, porque o último levantamento estava defasado e desde então mudou muita coisa. O achado do morcego interagindo com o javali pegou a gente de sopetão. O mais legal desse artigo é o registro em vídeo, porque todo mundo pode imaginar um morcego parasitando um javali, que está em todo lugar", diz Nascimento.
Segundo Silva, o trabalho da maneira como foi desenvolvido foi pioneiro na área de Biologia da UENP e, devido a isso, outros cientistas com mais experiência foram consultados.
"Começamos a ter contato com o trabalho ainda enquanto alunos de graduação. O projeto é multidisciplinar, com professores de diferentes áreas atuando. Essa foi a primeira vez que o pessoal do Departamento de Biologia trabalhou com algo do tipo, por isso entramos em contato com pesquisadores com mais experiência com morcegos-vampiros", afirma Silva, destacando que o projeto começou com cerca de 30 alunos e foi finalizado com apenas três.
Síndrome do impostor
Silva explana a felicidade de publicar o artigo numa revista estrangeira, principalmente para mostrar à população que o valor investido em ciência tem retorno garantido.
"Eu costumo sentir a síndrome do impostor, que é essa ideia de trabalhar com dinheiro público e que a pesquisa em nenhum momento está quebrando a barreira da universidade e sendo útil para a sociedade. Conseguir publicar um resultado como esse é importante porque, se fizermos o dever de casa certinho, mostramos que o dinheiro público está sendo usado em prol da sociedade", diz Silva.
Antes da aprovação, o artigo foi rejeitado por outra revista, o que desmotivou os pesquisadores. Entretanto, o desejo de divulgar ciência falou mais alto. "A primeira vez que nós mandamos para uma revista, o artigo foi negado de cara. Ficamos tristes, mas pensamos em não deixar o trabalho parado. Aí apareceu essa oportunidade na Scientifica. Mandamos sem pretensão, mas fomos aprovados", comemora Nascimento.
