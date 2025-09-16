Relação entre morcegos e javalis pode espalhar raiva no Norte do PR, diz artigo

Um estudo feito no Parque Estadual Mata São Francisco, localizado entre Cornélio Procópio e Santa Mariana (Norte), registrou em vídeo pela primeira vez a interação direta entre javalis e morcegos-vampiros-comuns. As imagens, captadas por armadilhas fotográficas, mostram os morcegos se alimentando do sangue dos suínos dentro da unidade de conservação. Segundo os pesquisadores envolvidos, o cenário acende o alerta para a disseminação da raiva e outras zoonoses na região.





O artigo"Vampire Bats and Wild Boars in Northern Paraná: One Health Perspectives on a Novel Report" [Morcegos-vampiros e javalis no Norte do Paraná: Perspectivas de Saúde Única sobre um Relato Inédito] foi publicado, nesta terça-feira (16), na revista internacional Scientifica, da editora norte-americana Wiley. João Gabriel Feriato do Nascimento, 24, e Jader Almeida de Barros Silva, 27, - mestrandos em Produção Agropecuária Sustentável no campus Luiz Meneghel da UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) - encabeçam o estudo, que também é assinado por outros quatro autores, três deles professores.

Foram documentadas três interações entre morcegos e javalis entre 2021 e 2023. Os registros mostram morcegos hematófagos [que se alimentam de sangue] mordendo javalis machos e fêmeas em diferentes pontos do parque. Em todos os casos, os animais invasores não reagiram, o que facilitou a alimentação dos morcegos.

A presença dos suínos no parque foi confirmada em 2015, mas até então não havia relatos científicos detalhando a interação com morcegos. A novidade preocupa os pesquisadores porque o mamífero é um dos principais reservatórios do vírus da raiva (RABV). Segundo o estudo, a partir do momento em que os javalis passam a servir de fonte de alimento, eles podem atuar como elo de transmissão do vírus para outras espécies silvestres, domésticas e até para humanos. Para Silva, a anomalia em si não é a presença da raiva dentro da mata, mas os riscos de transmissão causados pela superpopulação de javalis.





"A raiva existe no ambiente, mas é normal. Quando o javali entra nesse espaço, ele acaba levando a doença para fora do território que ela deveria estar. Como eles têm essa capacidade de mobilidade grande, levam o vírus para um local onde não tinha antes, fora do ambiente silvestre", explica.





Além do risco sanitário, javalis e seus híbridos, conhecidos como “javaporcos”, estão entre as cem espécies mais invasoras do mundo. Eles destroem lavouras, competem com animais nativos e já foram apontados como reservatórios de outras doenças, como leptospirose, tuberculose e brucelose. No Paraná, a preocupação se intensifica porque a Mata São Francisco está cercada por áreas agrícolas e propriedades rurais com pecuária e monoculturas, o que amplia as chances de contato entre espécies silvestres, animais domésticos e humanos.

"O javali é um animal exótico que foi trazido da Europa para cá, principalmente para a área sul da América do Sul. A forma de entrada dele no Brasil foi por meio do Uruguai. Desde então, ficou incontrolável. É um animal de dispersão incrível, porque não tem predador natural no Brasil. Agora, precisamos pensar na questão de controle", ressalta Nascimento.





Nas imagens inéditas dos pesquisadores da UENP, cães domésticos foram flagrados perseguindo os suínos dentro do parque, aumentando ainda mais o risco de disseminação da raiva. "Quando eles [caçadores] vão fazer o afugentamento, ou seja, fechar o animal em algum canto para matar, muitas vezes os cachorros acabam mordendo o javali. Se esse animal já estiver infectado com a raiva, ele pode acabar contaminando o cachorro ao mordê-lo de volta", completa o pesquisador.



