Saiba qual é o próximo passo após aprovação no Vestibular da UEL

A sexta-feira (10) é marcada por fortes emoções para uma multidão de estudantes que receberam a notícia da aprovação no vestibular da UEL (Universidade Estadual de Londrina). Mesmo com toda a emoção, os candidatos aprovados devem se atentar aos prazos e documentos que precisam ser encaminhados à universidade para garantir a vaga conquistada no vestibular. Além disso, para quem não foi chamado na primeira convocação, a previsão é de que outras sete sejam feitas até o dia 13 de março.





Pré-matrícula

Ana Márcia Fernandes Tucci de Carvalho, pró-reitora de Graduação da UEL, explica que o primeiro passo após conferir o nome na lista dos aprovados é comemorar - e muito - a conquista, que é uma recompensa por todo o esforço, empenho e determinação. Os estudantes vão ter todo o final de semana para celebrar e também para reunir a documentação necessária, já que a partir das 14h da segunda-feira (13) os aprovados já podem fazer a pré-matrícula no Portal do Estudante da UEL ( www.uel.br/portaldoestudante ).





A pré-matrícula é a primeira etapa para que o estudante confirme sua matrícula na UEL. A segunda parte é feita durante a primeira semana de aula, entre os dias 24 e 28 de março, também de maneira virtual. “Somente após a confirmação da matrícula é que ele é, de fato, estudante na Universidade Estadual de Londrina”, reforça.

Na pré-matrícula, os aprovados vão preencher um formulário e fazer o upload de alguns documentos, o que depende da forma com que o estudante conquistou a vaga, ou seja, se foi através das cotas raciais, do ensino público ou universal. É nesse momento também que o estudante cotista vai agendar a entrevista com a banca de homologação.





Carvalho aponta que toda a documentação está detalhada no capítulo 10 do Manual do Candidato, intitulado ‘Matrícula’. “No final, a gente recomenda que ele imprima o comprovante de pré-matrícula. É lá que ele vai ter o número de matrícula, que vai ser usado depois”, destaca.

Para os convocados nesta primeira chamada, a pré-matrícula vai até às 23h59 do dia 21 de janeiro. “Eu sempre recomendo fazer logo nos primeiros dias para ficar tranquilo”, orienta. Para quem tiver alguma dúvida, a Pró-reitoria de Graduação está à disposição dos estudantes através dos telefones (43) 3371-4413 ou 3371-4716 ou pelo e-mail [email protected]. “O estudante precisa entender que nesse primeiro momento os telefones podem ficar um pouco congestionados, então se ele tentar ligar e estiver ocupado, é só insistir um pouquinho que nós estamos atendendo”, explica.





Oito convocações

Quem não foi aprovado nesta primeira chamada pode declarar o interesse na lista de espera para as próximas convocações a partir do dia 13 de janeiro, às 17h, no site da Coordenadoria de Processos Seletivos (www.cops.uel.br). A declaração de interesse vai até às 17h do dia 21 de janeiro.





Para quem declarar o interesse na lista de espera, as convocações devem seguir o cronograma: a segunda é no dia 27 de janeiro; a terceira convocação no dia 05 de fevereiro; a quarta em 12 de fevereiro; a quinta em 19 de fevereiro; a sexta no dia 26; a sétima em 10 de março; e a oitava em 13 de março. “Por isso é fundamental que os estudantes fiquem atentos ao cronograma para que não percam nenhum prazo. A UEL é uma universidade pública, então ela zela muito pela ocupação das vagas, que são públicas”, reforça.





