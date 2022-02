Saiba quando a ansiedade pós-Enem é normal

Após a divulgação do resultado individual do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), na noite dessa quarta-feira (9), estudantes aguardam o momento de usar a nota para tentar uma vaga na graduação por meio de um dos programas do governo de acesso ao ensino superior. Até chegar o início das inscrições a ansiedade se faz presente na vida de grande parte dos candidatos.

“A ansiedade é uma reação que se tem diante de uma ameaça ou do desconhecido, e é quando o organismo se prepara para duas ações básicas: lutar ou fugir”, explica o psicólogo Sérgio Manzione. Conforme pontua o profissional, a ansiedade pode ser considerada normal quando acaba ao mesmo tempo que a situação que a causou. Ou seja, no caso dos vestibulandos, ela deve sumir quando se conhece o resultado da prova do vestibular.

Manzione explica, ainda, que a ansiedade considerada normal é aquela que aparece quando o indivíduo está esperando um resultado, por exemplo, seja nota de prova, resposta de entrevista de emprego ou nascimento de um filho. No entanto, existe um outro tipo, a ansiedade generalizada, que muitas vezes os motivos da causa são diversos e nem sempre a causa está definida.





“Ansiedade não escolhe as pessoas, ela não vê se a pessoa é baixa, rica, pobre... mas qualquer sofrimento que a pessoa tenha ela deve procurar rápido uma ajuda profissional. Não adianta tomar um chazinho que a vizinha fez, nem tomar o remédio que a prima toma, não funciona assim. Cada pessoa é diferente e quanto mais você fizer isso mais você atrasa o diagnóstico correto, é entendendo o diagnóstico que você pode fazer o tratamento correto”, sinaliza o psicólogo.





Esperando pela abertura das inscrições do Sisu (Sistema de Seleção Unificada), a estudante Beatriz Santos, de 18 anos, fez o Enem pela primeira vez em 2019, para conhecer a prova e testar seus conhecimentos. Dessa vez, ela pretende usar o seu desempenho para tentar uma vaga no curso de Jornalismo. “Estava super ansiosa para o resultado do Enem e estou nervosa para as inscrições do Sisu”, relata.

Para aqueles que estão com comportamento ansioso porque tiveram baixo desempenho no Enem ou por causa da espera pelas inscrições para o Sisu, Prouni (Programa Universidade Para Todos) ou Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), o psicólogo Manzione indica caminhos que podem contribuir para o bem-estar nesse período, confira:





Aprenda mais sobre você





Pare de querer ser perfeito





Pare de se culpar





Domine o pânico





Viva o presente





Escolha o lado positivo





Tenha um projeto de vida





Alternativa ao Enem





O estudante que tirou nota baixa no Enem e, por isso, não vai conseguir uma das vagas no curso e na instituição escolhida com a nota do exame, pode se inscrever na faculdade com bolsa de estudo.





Programas de inclusão à educação oferecem bolsas de estudo para todos os níveis de educação (básico, técnico e superior), em parceria com instituições de ensino em todo o país. As inscrições ficam abertas durante todo o ano e não precisa comprovar renda nem ter a nota do Enem.