Segundo dia de provas do Enem tem 30,6% de abstenção

Estudantes que planejam ingressar em uma faculdade participaram, neste domingo (10), do segundo dia de provas do Enem 2024 (Exame Nacional do Ensino Médio). Os candidatos testaram os conhecimentos em matemática e ciências da natureza (química, física e biologia). Eles tiveram cinco horas para responder a 90 questões de múltipla escolha, sendo 45 questões de cada área. Em todo o Brasil, o concurso reuniu mais de 4,3 milhões de inscritos distribuídos em 1.753 municípios. No Paraná, eram 166 mil e, em Londrina, quase 12 mil candidatos se inscreveram.





Segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), responsável pela elaboração do Enem, este segundo dia de provas teve um índice de abstenção de 30,6%, uma pequena queda na comparação com a segunda etapa do exame em 2023, quando 32% dos inscritos não compareceram. No domingo anterior, o índice de ausentes ficou em 26,6%.

O número de eliminados, que no primeiro dia de concurso havia totalizado 4.999 candidatos, no segundo dia baixou para 1.925. Já o número de ocorrências, que inclui situações como emergências médias, interrupções temporárias de energia e problemas de abastecimento de água, subiu de 689 para 1.037. Não houve cancelamento de prova em nenhum local.





O ministro da Educação, Camilo Santana, exaltou o aumento da participação dos concluintes do ensino médio público, que saltou de 58% no ano passado para 94% em 2024, somando 1,66 milhões de estudantes.

EM LONDRINA





Os portões foram fechados às 13h30 e os estudantes tinham até as 18h30 para entregar o gabarito preenchido. A partir das 15h30, os primeiros alunos foram liberados para deixarem as salas de aplicação do exame. Alguns, bem confiantes no resultado enquanto outros admitiram ter "chutado" a maior parte das questões.





