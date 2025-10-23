Pesquisar

Shopping de Londrina terá aulão gratuito para o Enem em salas de cinema

Redação Bonde com assessoria de imprensa
23 out 2025 às 14:18

Freepik
Com o objetivo de ajudar estudantes de todo o Brasil na reta final de preparação para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), o TikTok anunciou uma parceria com cinemas de todo o Brasil para promover aulões intensivos para a prova, com um formato ao estilo da plataforma. Em Londrina, o aulão será ministrado nas salas da Cinemark, das 10h às 13h, no Shopping Boulevard (Zona Leste).


Serão 14.750 ingressos gratuitos por dia distribuídos pelo país nas manhãs dos dias 1º e 2 de novembro. As aulas serão transmitidas em 48 salas de cinema nacionais. Além de Londrina, outras 31 cidades, incluindo todas as capitais, sediarão o projeto.

De acordo com o TikTok, a ação tem o objetivo de complementar a jornada de estudo em um formato que conquista e ajuda estudantes na plataforma.


A rede social compartilhou dados específicos sobre a procura de vídeos sobre o Enem na plataforma: foram 5,7 vezes mais publicações e 6,5 vezes mais visualizações, acumulando 3,8 bilhões de visualizações no Brasil de janeiro até outubro deste ano. A demanda na plataforma também revela os principais interesses dos estudantes: as disciplinas de Redação, Português e Matemática.

"Sabemos que essa reta final é muito intensa e exige muito dos estudantes. O TikTok faz parte desse momento como uma ferramenta de apoio e complemento a outros métodos de estudo. Para se ter uma ideia, o termo 'Enem' foi pesquisado mais de 7,5 milhões de vezes na plataforma entre 28 de outubro e 17 de novembro de 2024, período que abrangeu as semanas das provas no ano passado. E esse comportamento segue uma crescente este ano", aponta Daniel Dränger, líder de marketing do TikTok no Brasil. "Por isso, queremos amplificar esse momento de dicas e de estudo, mas também torná-lo um momento leve e descontraído, utilizando o poder da plataforma para gerar um impacto positivo."


As aulas serão estruturadas por um time de oito professores, que também são conhecidos por seus conteúdos no TikTok. O primeiro dia, focado em Ciências Humanas, terá aulas de História com Samuel Nepomuceno, Geografia com Sebastian Fuentes, Redação com Barbara Garbinato e Português com Letícia de Souza.

Já o aulão do dia 2 de novembro abordará as Ciências da Natureza, com conteúdos sobre Biologia com Yago Stephano, Química com Gabriel Cabral, Física com Ronaldo Carrilho e Matemática com Gabriela de Mello.


Os ingressos serão distribuídos via Sympla. Cada CPF poderá retirar até dois ingressos por dia, com a possibilidade de escolher ir a um ou aos dois dias programados. Quem não estiver nos cinemas também poderá acompanhar ao vivo pelo perfil do TikTok Brasil.


Serviço

O que: Aulão do TikTok
Quando: 1º e 2 de novembro, das 10h30 às 12h30
Ingressos: gratuitos, retirados no Sympla

