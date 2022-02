Sistema de Bibliotecas da UEL disponibiliza mais de 12 mil e-books para comunidade universitária

O Sistema de Bibliotecas da UEL disponibiliza para comunidade universitária o acesso a mais de 12 mil livros digitais por meio da plataforma “Minha Biblioteca”. Em consórcio inédito no Sul do Brasil, as sete IEES (Instituições Estaduais de Ensino Superior do Paraná) agora têm acesso compartilhado à plataforma, em trabalho desenvolvido com a SETI (Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior) e custeio da Fundação Araucária.

Foram liberadas 31.500 licenças para o Paraná, sendo 6.200 acessos aos usuários da UEL, em contrato realizado por um período de 24 meses, a partir deste mês de fevereiro. Os interessados devem preencher o formulário disponível na página do Sistema de Bibliotecas para formalizar o cadastro e aguardar confirmação de liberação por e-mail. Para acessar a plataforma, basta ter acesso à internet e criar

login e senha.





De acordo com a diretora do Sistema de Bibliotecas da UEL, Neide Maria Jardinette Zaninelli, todos esses títulos disponíveis agregam para a coleção da biblioteca e são úteis para os alunos, principalmente os da graduação. “Os estudantes terão mais exemplares para acessar. Isso vai ser um complemento de apoio ao ensino. É uma proposta que veio para ficar”, afirma.





A diretora ainda explica que a ideia surgiu a partir do contexto da pandemia da Covid-19, com a busca de soluções tecnológicas para possibilitar o acesso remoto aos livros acadêmicos. As universidades estaduais se uniram e apresentaram ao Governo do Estado uma proposta de “Consórcio Estadual das IES/PR de aquisição compartilhada de livros eletrônicos (e-books)” para atender a todas as bibliotecas universitárias estaduais. A proposta teve por objetivo buscar apoio para obtenção de recursos financeiros. O valor da aquisição é de 2.160.000 milhões, financiado pela Fundação Araucária.

Plataforma digital





A Minha Biblioteca é uma plataforma digital de livros criada há 10 anos, que permite acesso a diversos títulos técnicos e acadêmicos, além de ferramentas exclusivas que facilitam os estudos. Por meio dela, é possível ter acesso a um acervo multidisciplinar, em português, divididos em sete catálogos: Medicina, Saúde, Exatas, Jurídica, Sociais Aplicadas, Pedagógica e Artes & Letras, que atendem à bibliografia de mais de 400 cursos de graduação. São mais de 15 grandes editoras acadêmicas do Brasil e 38 selos editoriais.

A plataforma ainda possibilita aos usuários: leitura em voz alta, ajustes de cor da tela e fontes que garantem acessibilidade; compartilhamento e impressão de parte dos conteúdos disponíveis; citações nos formatos ABNT, APA, MLA, Harvard e Vancouver; além de marcação de páginas e anotações. Para utilizar a plataforma são disponibilizados tutoriais no site do Sistema de Bibliotecas da UEL, também estão previstas capacitações online para a comunidade universitária.