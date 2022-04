Ted Talks das Línguas Estrangeiras, em Londrina, traz palestras em diferentes idiomas

O CCH (Centro de Letras e Ciências Humanas) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) recebe, nesta quarta-feira (27), a 5ª edição do Ted Talks das Línguas Estrangeiras. O evento será das 19h15 às 22h30 nos Anfiteatros 101, 108, 113 e na Sala de Eventos. A iniciativa é uma realização conjunta do Departamento de LEM (Letras Estrangeiras Modernas), do Laboratório de Línguas e dos Programas Paraná Fala Francês e Paraná Fala Inglês. O objetivo é oferecer aos participantes a oportunidade de desenvolver suas habilidades de compreensão e produção oral em línguas estrangeiras através de mini palestras sobre diversos temas.

A expectativa é receber trabalhos em alemão, espanhol, francês, inglês, italiano e mandarim. As apresentações serão realizadas por equipes de professores e alunos, que terão 10 minutos para expor sobre o tema escolhido. Interessados podem participar como ouvintes da palestra que preferirem.

A organização informa que a programação completa será divulgada em breve nas redes sociais do Laboratório de Línguas da UEL (@lablinguasuel).