Universidade Estadual de Londrina abre inscrições para cursos de Mestrado e Doutorado

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) abre, nesta sexta-feira (11), as inscrições para a pós-graduação stricto sensu (Mestrado e Doutorado), referente ao 2º semestre de 2025. Para as candidaturas serem aceitas, os interessados devem efetuar o pagamento de uma taxa, no valor de R$ 162,00.





A instituição irá ofertar vagas em 25 cursos, divididos entre oito de seus nove centros de estudos. As informações referentes ao prazo de inscrição, número de vagas, critérios de seleção, além das datas de divulgação dos resultados e início das aulas, devem ser consultadas nos editais específicos de cada Programa, indicados abaixo:

Centro de Ciências Agrárias





Doutorado em Ciência de Alimentos – Clique aqui

Centro de Ciências Biológicas





Doutorado e Mestrado em Ciências Fisiológicas – Clique aqui

Doutorado e Mestrado em Patologia Experimental – Clique aqui





Doutorado e Mestrado em Análise do Comportamento – Clique aqui

Centro de Ciências da Saúde





Mestrado em Ciências Farmacêuticas – Clique aqui

Centro de Ciências Exatas





Doutorado e Mestrado em Bioenergia – Clique aqui

Mestrado em Ciência da Computação – Clique aqui





Doutorado e Mestrado em Física – Clique aqui

Mestrado em Matemática Aplicada e Computacional – Clique aqui





Doutorado e Mestrado em Química – Clique aqui





Centro de Educação Física e Esporte





Doutorado e Mestrado em Educação Física/Programa de Pós-Graduação Associado UEL/UEM – Clique aqui





Centro de Estudos Sociais Aplicados





Mestrado e Doutorado em Direito Negocial – Clique aqui





Centro de Letras e Ciências Humanas





Mestrado em História Social – Clique aqui





Centro de Tecnologia e Urbanismo





Doutorado e Mestrado em Arquitetura e Urbanismo/Programa de Pós-Graduação Associado UEL/UEM – Clique aqui





Doutorado em Engenharia Elétrica/Programa de Pós-Graduação Associado UEl/UTFPR-Cornélio Procópio – Clique aqui





Mestrado em Engenharia Elétrica – Clique aqui





Inscrições





As inscrições devem ser realizadas pelo site da ProPPG (Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação), com upload dos documentos necessários digitalizados em arquivos separados. A documentação deve incluir:





- Fotocópia da Cédula de Identidade;

- Fotocópia do CPF, quando não constar na Cédula de Identidade;

- Documento Militar (M), para os que possuem até 45 anos de idade;

- Certidão de Nascimento ou Casamento;

- Cópia do histórico escolar da Graduação;

- Cópia frente e verso do diploma da Graduação – Caso o candidato ainda não possua o diploma, deverá apresentar documento de colação de grau. Se ainda estiver cursando a graduação, deverá apresentar atestado que demonstre estar matriculado no último ano, com término previsto até o início do período letivo (18/08/2025);

- Documentos específicos previstos nos editais de cada programa.





Seleção





O processo seletivo ocorrerá por meio de quatro modalidades de vagas: Ampla Concorrência; Reservadas para pessoas autodeclaradas negras (pretas e pardas); Suplementares para pessoas autodeclaradas indígenas; e Suplementares para pessoas com deficiência. As dúvidas sobre a seleção devem ser enviadas ao e-mail do programa de interesse.





Cada curso irá escolher quando divulgar o resultado provisório em seus endereços eletrônicos, cabendo recurso dos candidatos, se necessário. A seleção final dos aprovados e classificados, assim como a convocação para matrícula, será publicada em edital na página do programa e da ProPPG no dia 20 de junho, a partir das 17h. As aulas começam no 2º semestre do ano letivo, a partir de agosto, com datas a serem definidas pelos cursos individualmente.