UEL abre processo seletivo para professor temporário das áreas de Biotecnologia e Nutrição

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) abriu PSS (Processo Seletivo Simplificado) para contratação temporária de professores para as áreas de Bioquímica e Biotecnologia e de Nutrição Clínica, Hospitalar e Ambulatorial. Os selecionados deverão ser contratados pelo prazo de dois anos, no regime de 40 horas semanais. As inscrições serão feitas entre 9 e 20 de maio, neste endereço eletrônico: PRORH/PSS.

Os candidatos deverão procurar o Edital nº 038/2022, preencher o requerimento de inscrição e efetuar o pagamento da taxa, no valor R$ 246,40. Para efetivar a inscrição, os candidatos deverão acessar o Sistema EProtocolo do Governo Estadual.

Posteriormente o candidato deverá encaminhar os documentos relacionados no edital, via Internet, no formato PDF. Interessados na isenção do pagamento da taxa deverão fazer a solicitação entre os dias 9 e 13 de maio. Esses candidatos deverão comprovar inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.





Seleção – A seleção será feita mediante prova didática, prática e de títulos, sendo as duas primeiras fases de caráter eliminatório e última classificatória.