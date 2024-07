UEL deve abrir 3 mil vagas em cursos de graduação e especialização à distância

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) vai abrir mais de 3 mil vagas em cursos de graduação e Ead (especialização a distância). O anúncio foi feito pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e do Sistema UAB (Universidade Aberta do Brasil), mantidos pelo Governo Federal. As vagas para cursos de Graduação e Pós-Graduação a distância são para cursos que serão ofertados em 2025 e 2026.





Dentre o total de 3 mil vagas, 1200 são para sete cursos já aprovados pela Universidade, sendo duas graduações (Licenciatura em Computação e Tecnólogo em Gestão Pública) e cinco especializações (Tecnologia de Informática na Educação, Inglês para Crianças, Ensino de Língua Portuguesa e Tecnologia Educacional, Educação Física Inclusiva e Educação Física na Educação Básica). Outras 1.350 vagas são para o lançamento de novos cursos EaD que ainda dependem de tramitação interna na UEL.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





No mesmo edital, a UEL também foi escolhida para ofertar três especializações em rede nacional, num total de 450 vagas. As pós-graduações de Gestão Pública e de Gestão Escolar fazem parte do Pnap (Programa Nacional de Formação em Administração Pública). A proposta capacita profissionais para atuar em órgãos públicos municipais, estaduais e federais.





Já a especialização ‘Ciência é 10!’ é voltada para professores que ministram a disciplina de ciências nos anos finais do Ensino Fundamental (do 6º ao 9º ano). Ao todo, 38 instituições públicas de Ensino Superior no País foram escolhidas para ofertar essa capacitação. No Paraná, apenas a UEL figura na lista nacional. As novidades para o próximo biênio (2025/2026) são resultado do edital nº 025/2023 UAB/Capes que abrange a criação de mais de 270 mil vagas em graduações e especializações em todo o país. A medida faz parte das estratégias para atingir as metas do Plano Nacional de Educação (2014-2024).

Publicidade





A equipe do Nead/UEL (Núcleo de Educação a Distância) que atua desde 2009 na instituição, comemorou a quantidade aprovada para a UEL.





“É a primeira vez que a UEL tem um número recorde de vagas aprovadas para fomento federal da Capes para cursos de graduação e de pós-graduação e de projetos nacionais. Isso é um marco histórico”, comemora o coordenador institucional da UAB na UEL e coordenador do Nead/UEL, Pedro Paulo Ayrosa.

Publicidade





Segundo Ayrosa houve um esforço conjunto das universidades paranaenses e uma articulação democrática e participativa para a identificação das demandas das instituições e dos municípios do Estado. O Paraná conta hoje com 64 polos UAB (Universidade Aberta do Brasil) em todas as regiões do Estado.





EaD na UEL

Publicidade





O Sistema UAB foi criado pelo Governo Federal em 2006 e está vinculado à Capes, junto ao MEC (Ministério da Educação). O programa de educação a distância busca qualificar professores da educação básica, democratizar o acesso ao ensino superior e fomentar o desenvolvimento dos municípios por meio da capacitação de profissionais.





Na UEL, o Nead (Núcleo de Educação a Distância) iniciou as atividades em 2009 e integra o Labted/UEL (Laboratório de Tecnologia Educacional). O núcleo passou a fazer parte do Sistema UAB em 2011 e já contribuiu para a formação de, aproximadamente, 3 mil alunos em dez cursos de especialização e três licenciaturas. As ofertas foram viabilizadas por meio da parceria com a Universidade Aberta do Brasil e a UVPR (Universidade Virtual do Paraná), além do empenho da administração e a colaboração das equipes dos centros de estudo e dos departamentos da UEL.





Atualmente, o Nead atende cerca de 550 estudantes nos cursos de Licenciatura em Computação, Tecnólogo em Gestão Pública, Especialização em Tecnologia de Informática na Educação e Especialização em Educação Digital.