UEL disponibiliza inscrições para bolsas de estudos parciais em cursos nos EUA

A ARI (Assessoria de Relações Internacionais), da UEL (Universidade Estadual de Londrina) divulga a abertura de inscrições para o programa de bolsas parciais de estudos nos Estados Unidos, da International Business School (IBS Americas). São ofertadas 30 vagas para estudantes da UEL, em nove opções de cursos de curta duração nas áreas da Administração, em conjunto com o idioma de inglês. Interessados têm até 8 de maio para solicitar mais informações sobre os cursos e critérios de concessão de bolsas pelo e-mail [email protected] ou na página da IBS Americas.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A duração dos cursos é de três semanas, para o período de férias, nos meses de janeiro ou julho de 2023 ou 2024. As aulas e as atividades são em período integral, ministradas em inglês – exigindo proficiência de nível a partir de intermediário na data da viagem.

Continua depois da publicidade





Na University of La Verne (ULV), são oferecidos os seguintes cursos:

Strategy and Marketing;





Finance and Accounting;

Continua depois da publicidade

Leading & Coaching the Human Organization;

Contemporary Topics in Public Administration.

Já na California State University Northridge (CSUN), podem ser feitos os cursos de

Communication, Design & Innovation;

Digital Companies & E-Business Revolution;

Design Thinking & Innovation; Leadership In An Age Of Disruption; e Business English.

Seleção





Após solicitar as informações por e-mail ou pelo formulário online, os candidatos receberão folders, contendo descritivo detalhado do programa e demais informações necessárias, além do formulário específico para solicitação da bolsa de estudos.





Para concorrer às bolsas, o processo de seleção envolve envio de documentação específica. Os selecionados terão também acesso a valores especiais na hospedagem, além de curso de inglês gratuito. Mais informações podem ser obtidas com o responsável pelo processo seletivo, Ricardo Britto, pelo e-mail [email protected].