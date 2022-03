UEL divulga inscrições para seis modalidades de atividade física

A equipe do Nafi (Programa de Atividades Físicas) do Cefe (Centro de Educação Física e Esporte) divulga a abertura de inscrições para seis modalidades de atividades físicas: musculação, mat pilates (solo), mat pilates (online), Muay Thai, treinamento funcional e voleibol. Os interessados das comunidades interna e externa da UEL (Universidade Estadual de Londrina) podem fazer a inscrição direto na página do Nafi até 31 de março.

Os valores variam de R$ 210,00 a 280,00 o semestre. O período de atividades começou no último dia 14 e segue até 30 de junho. Vale ressaltar que as demais modalidades ofertadas pelo NAFI já estão com vagas preenchidas.

Mais informações sobre as especificidades de cada modalidade é só acessar a página do Nafi.