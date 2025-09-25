UEL divulga relação candidato/vaga e resultado da prova de habilidades do Vestibular

A COPS (Coordenadoria de Processos Seletivos) divulgou nesta quinta-feira (25) a relação candidato/vaga do Vestibular UEL (Universidade Estadual de Londrina) 2026, que será realizado em fase única nos dias 26 e 27 de outubro. A listagem foi divulgada após a computação do desempenho dos candidatos na PHE (Prova de Habilidades Específicas), aplicada em 14 de setembro. Ambas as publicações estão disponibilizadas no site do Vestibular.





Com um total de 5.816 candidatos inscritos, o curso de Medicina registra a maior concorrência no sistema universal, com 135,35 candidatos por vaga. No quadro dos cinco cursos mais concorridos do Vestibular UEL, constam as seguintes graduações:

Medicina (135,2)

Biomedicina (47,86)

Psicologia (33,35)

Ciência da Computação (25,93)

Ciência de Dados e Inteligência Artificial (18,94)





A relação completa da quantidade de inscritos para os 53 cursos de graduação ofertados pela UEL está disponível para consulta no site do Vestibular.

Resultado da Prova de Habilidades Específicas





Com 948 inscritos, a PHE do Vestibular 2026 foi aplicada para candidatos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Design Gráfico, Design de Moda e Música. Deste total, 632 foram aprovados e estão aptos a seguir no processo seletivo com a primeira opção de curso escolhido.





O curso com o maior número de aprovações na PHE foi o de Arquitetura e Urbanismo, com 265 aprovados. O segundo curso com o melhor desempenho de candidatos foi o de Design Gráfico, com 139 aprovados, seguido dos cursos de Design de Moda (77), Artes Visuais – Matutino (70), Artes Visuais – Noturno (52) e Música (29). A relação de aprovados pode ser acessada neste endereço.

Os 316 candidatos não aprovados ou ausentes estão automaticamente concorrendo para a segunda opção de curso, escolhida no ato da inscrição do Vestibular. Todos os candidatos seguem para a Prova de Conhecimentos Gerais e Redação, enquanto apenas os inscritos nos cursos com alta concorrência realizaram a Prova de Conhecimentos Específicos.





Quadro de vagas e conteúdo programático





O Vestibular UEL 2026 contará com a participação de 17.296 candidatos, que concorrem a 1.981 vagas em 53 cursos de graduação por meio do processo seletivo. Para o ano letivo de 2026, são ofertadas 3.180 vagas ao total, considerando as ofertas para o Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e para o Aprova Paraná Universidades.

No dia 26 de outubro, os mais de 17 mil inscritos serão avaliados pela Prova de Conhecimentos Gerais e pela Prova de Redação. São 60 questões objetivas sobre Artes, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa e Literaturas em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (Espanhol ou Inglês), Matemática, Química e Sociologia, além de uma proposta de redação.





Já no dia 27 de outubro, os candidatos de 12 cursos de graduação fazem a Prova de Conhecimentos Específicos, com nove questões discursivas sendo duas indicadas pelos Colegiados de cada um dos 53 cursos e uma terceira de Sociologia, comum a todos. As disciplinas de cada curso podem ser consultadas no Manual do Candidato.

