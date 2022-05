UEL divulga segunda chama do Vestibular 2022 nesta quinta

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) vai publicar nesta quinta-feira (28), ao meio-dia, a relação dos candidatos aprovados na segunda convocação do Vestibular 2022. A lista será publicada no site da COPS (Coordenadoria de Processos Seletivos). Os aprovados precisam fazer a pré-matrícula até o próximo dia 11 de maio, no Portal do Estudante, e enviar os documentos pessoais e acadêmicos entre os dias 5 e 12 de maio. A relação completa de documentos está disponível no Manual do Candidato.

Os aprovados na segunda chamada deverão se atentar à confirmação de matrícula, que deverá ser feita on-line na primeira semana de aulas, a partir de agosto deste ano.

Pelo segundo ano consecutivo, em 2022 a universidade fez o Vestibular em fase única. A prova foi aplicada no último dia 6 de março, com 50 questões objetivas e mais a prova de redação. O concurso registrou 30% de abstenções – 6,7 mil candidatos de um total de 22.587 inscritos. Este ano a UEL ofereceu 2.509 vagas, mais 616 pelo SISU (Sistema de Seleção Unificada), totalizando 3.125, em 52 cursos de graduação.





Pela primeira vez a UEL fez um Vestibular com 5% do total das vagas reservadas para pessoas com deficiência, em obediência à Lei Estadual 20.443/2020. Nesta primeira experiência, 86 candidatos se inscreveram pelo sistema de cotas para deficientes.