UEL estuda criar centro de pesquisa para Cannabis em parceria com universidade dos EUA

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) já faz tratativas iniciais para a criação de um centro multidisciplinar de pesquisas envolvendo plantas do gênero Cannabis. O objetivo das primeiras movimentações, que envolvem a ARI (Assessoria de Relações Internacionais), é formalizar um protocolo de intenções para futuras colaborações científicas e mobilidade acadêmica entre a UEL e a Southern Illinois University (EUA).





Localizada em Carbondale, Sul de Illinois, a universidade possui um dos mais avançados centros de pesquisas em Cannabis do mundo, tendo em seu corpo docente o pesquisador e ex-aluno do curso de Agronomia da UEL José Franco da Cunha Leme Filho. No início deste mês, Leme Filho também foi um dos pesquisadores convidados do Saca (Simpósio de Atualização em Ciências Agronômicas), evento organizado pelo Curso de Agronomia.

Publicidade

Publicidade





O coordenador do escritório de apoio ao pesquisador da ProPPG (Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação) da UEL, Claudemir Zucareli, lembra que as discussões para a implementação da parceria acadêmica nessa temática ocorrem em meio a uma revolução científica e tecnológica em torno das possibilidades de uso da Cannabis. A planta, diz, tem potencial que vai muito além das aplicações medicinais. Desta forma, com o avanço da parceria, a UEL pode, de forma pioneira, contribuir para a produção de conhecimento e tecnologias acerca de plantas deste gênero, uma forte e atual demanda da comunidade e da iniciativa privada.





“Enxergamos a possibilidade de desenvolvermos projetos multidisciplinares envolvendo pesquisadores da UEL de diferentes áreas do conhecimento, com suas expertises, em torno desta temática. Após o protocolo de intenções, a sequência deste trabalho seria começarmos a desenvolver acordos de cooperação científica e tecnológica, com um plano de trabalho e detalhamento das ações que possam ser desenvolvidas”, adianta.

Publicidade





Neste sentido, as pesquisas envolvendo o uso da Cannabis podem avançar para além das técnicas de produção no campo e os seus aspectos medicinais, o que já vem sendo amplamente estudado. As pesquisas também têm potencial para serem ampliadas para outras áreas como a construção civil, a indústria têxtil e a produção de alimentos.