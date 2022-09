UEL: feira das profissões atrai 20 mil alunos

As aulas nesta sexta-feira (2) para quase 20 mil estudantes de 274 escolas do ensino médio do Paraná e de São Paulo deram lugar a uma visita bastante especial por todo o campus da UEL (Universidade Estadual de Londrina). Com recorde de público, a 10ª edição da Feira das Profissões atraiu milhares de alunos para uma caminhada rumo ao futuro.





Eles tiveram a oportunidade de conhecer os 52 cursos de graduação, visitando as salas de aula, aprendendo um pouco sobre os conteúdos e tirando dúvidas com os universitários. Dos 19.608 estudantes que confirmaram participação no evento, a maioria (75%) são de escolas públicas, vinculados a 68 instituições do Paraná, sendo quase 10 mil alunos de Londrina, e outras 18 escolas do estado de São Paulo.

Publicidade

Publicidade





Muitos dos estudantes estavam pela primeira vez na Universidade, como Isabela Coelho, do Colégio Estadual Emílio de Menezes, de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina). Ela veio na companhia de outros 300 estudantes, transportados em oito ônibus. “Minha prioridade é entrar na UEL pela da qualidade de ensino. Já decidi que quero estudar Química e me especializar em Química Forense”, diz a aluna, enquanto aguardava a vez de conhecer os laboratórios do Centro de Ciências Exatas.





Também pela primeira vez na UEL, os estudantes Maria Eduarda Furlan Rodrigues e Lucas Antônio Generoso, ficaram impressionados com a estrutura do campus e estavam ansiosos para conhecer ao máximo sobre os cursos. Generoso quer estudar Ciência da Computação, já Rodrigues ainda não definiu qual área seguir. Para ela, a visita no campus nesta manhã pode ser motivadora. “A ideia é passar pelo maior número de departamentos e conversar com os estudantes dos cursos. Acho que pode me ajudar na escolha”, diz.







Leia mais na Folha de Londrina.