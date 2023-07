UEL inaugura complexo de videomonitoramento no campus

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) inaugurou recentemente o novo complexo de videomonitoramento. O sistema, que utiliza soluções da Intelbras, é voltado para prevenir e inibir ações que possam ameaçar a segurança dos membros da comunidade universitária, além de proteger o patrimônio público.





O novo complexo tem capacidade para monitorar toda a extensão do campus, que abrange área de 235 mil m², por onde circulam aproximadamente 25 mil pessoas, incluindo estudantes, professores e colaboradores. Para expandir e fortalecer o sistema de videomonitoramento, foi feito um investimento na instalação de câmeras com leitura de placas de veículos para controle de acesso, bem como atualização de todo o sistema de combate a incêndios dos prédios administrativos.

"Ao longo destes três meses de uso das soluções, adquirimos um amplo domínio na aplicação das tecnologias de reconhecimento facial e de busca forense, auxiliando o trabalho de nossa equipe de segurança na redução do número de ocorrências no campus", diz Luiz Cláudio Buzeti, prefeito do campus da Universidade Estadual de Londrina.





De acordo com Fabiano Paulino, supervisor de licitação do Grupo Smartseg e responsável pela comercialização e instalação das soluções no campus, a implantação do complexo foi resultado de um trabalho realizado em conjunto pela Intelbras, UEL e Smartseg. “Compreendemos e avaliamos as necessidades do cliente para oferecer a melhor solução disponível no mercado. Nosso projeto foi abrangente, envolvendo não apenas a implantação do sistema de monitoramento, mas também uma infraestrutura de primeira linha, com a instalação de mais de 7 mil metros de fibra óptica em todo o perímetro do campus. Com isso, a universidade possui, em seu espaço físico, um dos maiores e mais avançados projetos de videomonitoramento no setor educacional do Brasil", diz.

