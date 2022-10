UEL inicia comemorações dos 50 anos da Biblioteca Central nesta quinta

Parte da programação em alusão à Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, o sistema de Bibliotecas da UEL também promove dois workshops gratuitos. As oficinas buscam capacitar profissionais e servidores para a importância da aplicação das habilidades ligadas à Inteligência Emocional na rotina de trabalho e à conservação preventiva visando a garantia da longevidade dos acervos.

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) inicia, a partir de quinta-feira (20), as comemorações dos 50 anos de criação da BC (Biblioteca Central). Para marcar a data, uma solenidade vai ser feita no início da tarde desta quinta (20), enaltecendo, também, a abertura da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, de 23 a 29 de outubro. Contando com uma apresentação do Quinteto de Cordas da Osuel (Orquestra Sinfônica da UEL), a solenidade também presta homenagens às servidoras que fizeram parte dos primeiros capítulos dos 50 anos de história.

Criação





Criada em outubro de 1972, como um órgão suplementar, a Biblioteca Central do Campus Universitário ganhou um prédio próprio em 1981, e chega em 2022 com quase 168 mil títulos em seu acervo. Conforme levantamento atualizado, a comunidade universitária tem à disposição quase 289 mil exemplares – entre livros, teses e folhetos – além de quase 355 mil fascículos de periódicos científicos. O acervo também conta com livros e periódicos em Braille e uma coleção com 311 títulos raros e especiais.







Diretora da Biblioteca Central da UEL, Neide Maria Jardinette Zaninelle destaca que a rotina de trabalho de parte dos 39 servidores inclui avaliações periódicas das obras, o que garante a atualização do acervo ofertado aos usuários.



“Temos feito muito isso, a avaliação da coleção tentando adequar quanto à qualidade, não à quantidade. Isso era uma coisa que, antigamente, contava muito, o número de volumes. Mas hoje não. Não adianta você ter muitos volumes mas alguns desatualizados, livros que constatamos estatisticamente que não são usados há dez anos”, exemplifica.



A Biblioteca Central também possui um singular – e organizado – acervo de obras da Literatura de Cordel. Contando com mais de 5,7 mil volumes, boa parte deste acervo foi doada pelo ex-professor do Departamento de Letras Alcides Vitor de Carvalho, que realizou seu doutorado na Europa, onde adquiriu os volumes. A transferência colocou a Biblioteca da UEL entre as principais do mundo a possuírem um acervo tão rico e organizado de obras da literatura de Cordel, conta Zaninelle.



Além do atual quadro de servidores e demais convidados, o evento também deverá contar com a presença da ex-diretora da Biblioteca Central, Graça Maria Simões Luz. À frente da diretoria quando da unificação das bibliotecas setoriais em um novo prédio, no Campus Universitário, Luz não mediu esforços para a concretização deste grande objetivo para a UEL, comandada pelo então reitor José Carlos Pinotti (1978-1982).







À época, a atual diretora, Neide Maria Jardinette Zaninelle, já atuava como servidora da Biblioteca. Ela lembra que a inauguração do prédio representou a centralização da operação, além de uma melhor organização do acervo com a exclusão de obras repetidas.



“Já se sabia disso, mas se percebeu que havia muita coisa repetida, então, neste sentido, eu acho que facilitou para os usuários. Em um único lugar ele teria todos os acervos da maneira organizada para consultar”, diz.





O Sistema de Bibliotecas da UEL é coordenado pela Biblioteca Central, sendo composto, também, por outras três unidades: a Biblioteca Setorial do CCS (Centro de Ciências da Saúde), BS/EAAJ (Biblioteca Setorial do Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos) e BS/CH (Biblioteca Setorial de Ciências Humanas).



