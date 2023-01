UEL investe R$ 1,7 milhão em obras de acessibilidade no campus

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) abriu três editais para a execução de obras de acessibilidade que serão executadas inicialmente no calçadão, no CLCH (Centro de Letras e Ciências Humanas) e no CCB (Centro de Ciências Biológicas) para melhorar a condição de cadeirantes e de pessoas com mobilidade reduzida ou comprometida que circulam no campus universitário. Ao todo, será investido R$1,74 milhão nos três lotes. A expectativa é de que os projetos sejam concluídos já no primeiro semestre deste ano.



A acessibilidade é um grande desafio para órgãos públicos, prevista na Lei nº 10.098/2000, que preconiza ambientes físicos e digitais para todos, a partir da autonomia, segurança e da organização de espaços sem obstáculos. A mesma determinação vale para empresas e demais organizações privadas. Segundo o assessor para projetos estratégicos da Proplan (Pró-Reitoria de Planejamento), Gilson Bergoc, as três obras de acessibilidade representam um grande avanço e atacam pontos considerados de grande circulação de pedestres.

Ele explica que anteriormente a administração da UEL fez adequações para melhorar o acesso em diversos locais, como os centros de estudos, sanitários, a eliminação de desníveis nas portas de salas de aula e instalação de elevadores. Os três editais pretendem eliminar barreiras arquitetônicas e que obrigam cadeirantes, por exemplo, a percorrerem distâncias maiores que as demais pessoas para ter acesso a determinados locais.

Para a reitora da UEL, Marta Favaro, é uma responsabilidade social da universidade adaptar os espaços para atender de forma adequada os estudantes com deficiência ou com dificuldade de mobilidade, principalmente pela oferta de vagas à pessoas com deficiência no Vestibular da UEL, e ainda a comunidade externa que visita o Campus. “É um movimento para que a universidade seja cada vez mais acessível, em todos os aspectos”, afirma.

Os recursos de mais de R$1,7 milhão são provenientes do Tesouro do Estado do Paraná e foram obtidos na negociação da folha de pagamento da UEL para o Banco do Brasil. A alocação para a acessibilidade foi discutida e aprovada pelo Conselho de Administração de 2018-2022.



Calçadão

Uma das obras prevê a acessibilidade em toda a extensão do calçadão (sentido Reitoria/Cesa) e no trecho que faz a ligação entre o CCE (Centro de Ciências Exatas) e o CCA (Centro de Ciências Agrárias). O projeto cria uma faixa com piso adequado, que deverá ser transitável para cadeirantes e pessoas com limitações físicas, de acordo com a NBR-9050, que normatiza a acessibilidade nas edificações, mobiliário, equipamentos e espaços urbanos e rurais. As obras preveem mais de 2 mil m² de área total, a partir de uma faixa de concreto com 1,5 metro de largura. O projeto contempla ainda adequações nas escadarias do percurso.

Segundo Bergoc, o projeto, aparentemente simples, demandou três anos de trabalho da arquiteta Ângela César, que atuava junto à Divisão de Desenvolvimento Físico da Proplan. Para idealizar o projeto, foi preciso realizar um levantamento meticuloso dos detalhes e das barreiras arquitetônicas de toda a área do calçadão. O projeto está em fase final de licitação e a ordem de serviço deve ser assinada em março. O contrato prevê 90 dias para conclusão da obra, orçada em R$1,26 milhão.

Rampa do CLCH





O outro edital, que já está na fase de assinatura de contrato e tem investimento de cerca de R$ 180 mil, prevê a construção de uma rampa de acesso em formato de X no CLCH. A obra vai interligar o nível dos blocos onde se localizam os anfiteatros, o Labted (Laboratório de Tecnologia Educacional) e o bloco onde ficam as secretarias dos cursos de Graduação e de Pós-Graduação.

O projeto arquitetônico foi desenvolvido pelo próprio Bergoc, que buscou uma solução acessível que pudesse reduzir o percurso e, ao mesmo tempo, ajudar pessoas com limitações e toda a comunidade que utiliza o CLCH na circulação entre os espaços de aula e administrativos. Segundo ele, a rampa cobre um desnível entre dois e quatro metros de altura. Além de eliminar a barreira arquitetônica, deverá reduzir o percurso para quem utilizá-la. "São caminhos utilizados por muita gente e que poderão ser feito por uma rampa suave", define.





Passarela do CCB



Publicidade



O terceiro edital está em fase de assinatura de contrato, com investimento de mais de R$ 294 mil. O projeto contempla a construção de uma passarela coberta e iluminada, de 109 metros de extensão por dois de largura, para ligar o bloco dos auditórios do CCB e a Central de Salas. Por ser uma obra mais detalhada, que inclui luz e cobertura, o prazo de execução previsto será de 120 dias. De acordo com Gilson, a obra também prevê alguns ajustes no terreno.







Benefício