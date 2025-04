UEL oferta 168 vagas remanescentes para portadores de diploma de curso superior

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) divulgou nesta terça-feira (15) o edital 026/2025, que disponibiliza vagas remanescentes do Vestibular 2025 para portadores de diploma de curso superior.





Ao todo são 168 vagas para 14 cursos de graduação, sendo nove para o período noturno, três para o matutino e dois para período integral. Entre eles estão Filosofia, Geografia, Química, Letras - Espanhol, Letras - Francês e Matemática.

Interessados nas vagas devem preencher o formulário eletrônico de inscrição disponibilizado pela Cops até as 17h de quarta-feira (16). Os documentos necessários para a inscrição, que devem ser enviados digitalmente em formato PDF, são diploma de curso superior e histórico escolar, além do RG e CPF. A guia de arrecadação bancária, no valor de R$ 84, deve ser paga até esta quinta-feira.





Conforme o edital, terão prioridades no preenchimento das vagas portadores de diploma de curso de graduação, tecnológico, curso normal superior e curso sequencial de formação específica, respectivamente. Quando o número de inscritos for superior ao número de vagas ofertadas, os interessados serão classificados utilizando, sucessivamente, os critérios de desempate serão a maior carga horária constante do histórico escolar; curso superior concluído há mais tempo; e candidato mais idoso.





O resultado preliminar com a pontuação obtida por cada candidato e a relação dos candidatos indeferidos será divulgada a partir das 17h do dia 28 de abril no site da Cops. Já o resultado final, com a classificação dos selecionados será publicado a partir das 17h de 6 de maio.