UEL publica informativo que mostra seu papel no desenvolvimento de Londrina

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) divulga nesta semana o informativo especial “UEL nos 90 anos de Londrina” , que traz aborda a participação da universidade no desenvolvimento do município ao longo de 55 anos, com destaque para as áreas de saúde, cultura, prestação de serviços, preservação da história e do patrimônio.





O material relaciona a história da cidade e da UEL, desde a implantação do Hospital Universitário, em 1971, e a influência dos profissionais e professores para a descentralização dos serviços de saúde, antes mesmo da criação do SUS (Sistema Único de Saúde).

Na área da educação, a UEL formou mais de 90 mil profissionais qualificados, que impactaram diretamente a sociedade. "Com uma estrutura abrangente, oferecendo cursos de graduação e de pós-graduação, a Universidade atende às demandas regionais e exporta inovação, colocando Londrina como um dos principais centros educacionais do Brasil", afirma um texto do informativo assinado pela reitora Marta Favaro.





Além da formação acadêmica e da pesquisa, a UEL oferece serviços à comunidade por meio de projetos de extensão e iniciativas como o EAAJ (Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos). Estes serviços aproximam a universidade da população, proporcionando assistência, atendimento psicológico e apoio em áreas sociais.

A contribuição estende-se também à cultura, fomentando atividades artísticas que fortalecem a identidade de Londrina. Com eventos e projetos culturais, a universidade não apenas valoriza a história e as tradições, mas também projeta Londrina como um polo inovador. No coração da cidade estão dois símbolos: o Museu Histórico e o Cine Teatro Ouro Verde. O primeiro guarda a memória e segundo é palco de festivais e da Orquestra Sinfônica.





Com 30 páginas, “UEL nos 90 anos de Londrina” traz ainda imagens históricas dos princípios do Ensino Superior e os cursos que originaram a universidade. Relaciona algumas das dezenas de homenagens concedidas à UEL, seus serviços e órgãos suplementares e o trabalho desenvolvido por professores e estudantes nas áreas cultural, gestão e conservação do patrimônio histórico.